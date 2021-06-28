Рой Кин: на месте Роналду я бы гонялся за Феликсом по раздевалке за его игру с Бельгией

«Нет оправданий тому, когда видишь, как игроки пятятся назад и просто не могут пробить по воротам. По крайней мере, хотя бы проверьте вратаря, вы лучшие игроки, от этого никуда не деться. Подобные вещи меня сильно раздражают.



Жоау Феликс, когда он вышел на поле… Этот парень самозванец! Ты выходишь на поле, в тот момент, когда так нужен своей стране… Попади в ворота! Он стоит € 100 млн? На месте Криштиану Роналду я бы гонялся за ним по раздевалке.



Феликс и Бруну Фернандеш просто сводили меня с ума своей игрой. Им некого винить, кроме самих себя, они боролись как чемпионы, но Португалии не хватало совсем немного», — цитирует Кина Goal.