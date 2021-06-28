Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
19:00Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
22:00Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
10:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло

Провели небольшое исследование.

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Источник: РИА "Новости"

При Садырине, Бышовце и Романцеве: 7 тысяч долларов за игру, БМВ за выход на Евро

Сразу после распада СССР, в начале 1990-х, игроки и тренеры получали в сборной России самые маленькие выплаты за все время. Конечно, надо учитывать реалии тех лет, но все равно показательно.

На Евро-1992 поехала сборная СНГ под руководством Анатолия Бышовца, который за участие в турнире получил автомобиль БМВ. Спонсор обещал команде премию в 25 тысяч долларов за выход в финал, но сборная СНГ заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.

Сменивший Бышовца после того турнира Павел Садырин получал около 7 тысяч долларов премиальных за игру. Столько же платили и футболистам. При Олеге Романцеве премиальные достигли уже 10 тысяч долларов за игру у игроков и тренеров — и это впервые было зафиксировано документально.

В российских клубах в те годы ведущие футболисты получали от 7 до 10 тысяч долларов в месяц, поэтому с радостью уезжали в Европу на оклады в 200−250 тысяч долларов в год.

После Евро-1996, где Россия не вышла из группы, команду возглавил Борис Игнатьев. Получал он лишь 500 долларов в месяц — смешные деньги даже по тем временам. Премиальные игрокам — около 2−3 тысяч долларов за игру.

«В 1999—2000 годах игрокам платили за приезд в сборную. Суммы были до 5 тысяч долларов. За выполнение задачи, выход на Евро-2000, обещали каждому премии до 100 тысяч долларов и по автомобилю. Тогда главным нашим покровителем был управляющий делами Президента Павел Павлович Бородин, проблем с финансированием не было», — рассказывал нападающий Александр Панов «Советскому спорту».

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Гинер платил оклад Газзаева в сборной, РФС начал зарабатывать до 6 миллионов долларов в год

В 2002 году команду возглавил Валерий Газзаев, совмещая это с работой в ЦСКА. Речь шла о контракте на четыре года, но тренер проработал только год. По словам экс-администратора сборной Сергея Хусаинова, расходы по оплате работы Газзаева в национальной команде на себя взял президент ЦСКА Евгений Гинер — это около 10 тысяч долларов в месяц.

В те годы зарплаты ведущих футболистов начали доходить до миллиона долларов в год.

Такой оклад, к примеру, был у Егора Титова в «Спартаке». В российский футбол хлынули большие деньги государственных и частных корпораций, а также богатых инвесторов.

Зарплата Георгия Ярцева, который подхватил команду после ухода Газзаева и вывел ее на Евро-2004, составляла уже 5 тысяч долларов. За счет телеправ, продажи билетов и рекламы РФС зарабатывал в год около 5−6 миллионов долларов.

Хиддинк с 7 миллионами в год, лимит и лучший Евро в истории

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В 2006 году сборную впервые возглавил иностранец — Гус Хиддинк, получивший небывалый оклад в 7 миллионов евро в год. Инициатором приглашения голландца был олигарх Роман Абрамович, который и платил ему зарплату.

За успех на Евро-2008 — сборная России дошла там до полуфинала, где проиграла будущему чемпиону — Хиддинк получил еще 3 миллиона евро в виде бонуса. Премиальные футболистов за победу в отборе и в финальном турнире составляли примерно 12−15 тысяч евро, за ничью — 6−8 тысяч. 80 тысяч евро сборная получила за выход из группы и еще столько же — за победу над Голландией в четвертьфинале. По итогам чемпионата Европы-2008 каждый игрок сборной получил около 200 тысяч евро. Эти деньги выплачивались из денег, полученных РФС от УЕФА.

Но в клубах игроки получали даже больше. Введенный в 2006 году лимит на легионеров стал катализатором бурного роста зарплат. Капитан той сборной Сергей Семак получал в «Рубине» 3,5 миллиона евро в год, Андрей Аршавин в «Зените» — 3 миллиона, Юрий Жирков в ЦСКА — 4 миллиона.

Средняя зарплата игрока национальной команды была в районе 2 миллионов евро.
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Космические зарплаты Адвоката и Капелло, 5 миллионов евро для Кокорина

После Марибора и невыхода на ЧМ-2010 сборную возглавил Дик Адвокат, подписавший контракт по схеме «2+2». Его оклад составлял те же 7 миллионов евро, что и у Хиддинка. Однако перед Евро-2012 договориться о продлении не удалось, и голландец объявил, что покинет команду.

Сборная заняла третье место в своей группе на Евро и не вышла в плей-офф. За победу над Чехией футболисты сборной России получили по 30 тысяч евро, за ничью с Польшей — 15 тысяч.

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В июле 2012 года сборную России возглавил Фабио Капелло, чей оклад составлял все те же 7 миллионов евро в год. После выхода на ЧМ-2014, где команда не смогла пробиться в плей-офф, договор с итальянцем был продлен, но еще через год соглашение расторгли. Неустойка, выплаченная Капелло, по разным данным, составила от 15 до 21 миллиона евро.

Игроки той сборной тоже купались в деньгах. Александр Кокорин имел самый большой контракт среди россиян — 5 миллионов евро в год, Жирков — 4 миллиона, Алексей Ионов — 2 миллиона, Роман Широков — 2,7 миллиона, Сергей Рыжиков — 2 миллиона, Александр Кержаков — 3 миллиона.

Мало кто из игроков основного состава той сборной получал в клубе меньше 2 миллионов евро.

Слуцкий работал в сборной «бесплатно», бонус тренера за выход на Евро — 1 миллион евро

Приход Леонида Слуцкого в сборную сильно разгрузил зарплатную ведомость РФС: тренер совмещал работу в национальной команде с ЦСКА и формально не получал денег в сборной. Но РФС вместо ЦСКА оплачивал время, которое Слуцкий проводил в расположении сборной России, ориентируясь на его клубный оклад. При этом был предусмотрен бонус за выход на Евро-2016.

На Евро-2016 Россия не вышла в плей-офф, но УЕФА выплатил РФС по итогам Евро 8,5 миллиона евро призовых. Из них 8 миллионов были гарантированными — столько получала каждая команда за участие в турнире. За ничью с англичанами россияне получили бонус в 500 тысяч евро.

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Черчесов с самой большой зарплатой в группе, но без призовых

На Евро-2020 Станислав Черчесов стал лидером группы по зарплате — 2,5 миллиона евро в год. Например, главный тренер Дании Каспер Хьюлманн получает миллион, а возглавляющий сборную Финляндии Маркку Канерва — 190 тысяч.

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Черчесов — на шестом месте среди тренеров Евро по размеру оклада. Впереди только Йоахим Лев (сборная Германии) — 4,6 миллиона евро, Дидье Дешам (Франция) — 4,2 миллиона, Гарет Саутгейт (Англия) — 3,5 миллиона, Франк де Бур (Нидерланды) и Роберто Манчини (Италия) — по 3 миллиона.

Футболисты сборной не получат премиальных, хотя РФС получит от УЕФА выплаты в 10,75 миллиона евро — 9,25 миллиона за участие и 1,5 миллиона за победу над Финляндией. Эти средства будут направлены на нужды организации.

Но беднее игроки сборной России от этого не станут. Артем Дзюба получает в «Зените» 3,6 миллиона евро, Роман Зобнин в «Спартаке» — 3,5 миллиона, Александр Головин в «Монако» — 3 миллиона, Марио Фернандес в ЦСКА — 2,2 миллиона евро.

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2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
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Португалия
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Франция
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