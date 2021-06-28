Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло

При Садырине, Бышовце и Романцеве: 7 тысяч долларов за игру, БМВ за выход на Евро

Сразу после распада СССР, в начале 1990-х, игроки и тренеры получали в сборной России самые маленькие выплаты за все время. Конечно, надо учитывать реалии тех лет, но все равно показательно.

На Евро-1992 поехала сборная СНГ под руководством Анатолия Бышовца, который за участие в турнире получил автомобиль БМВ. Спонсор обещал команде премию в 25 тысяч долларов за выход в финал, но сборная СНГ заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.

Сменивший Бышовца после того турнира Павел Садырин получал около 7 тысяч долларов премиальных за игру. Столько же платили и футболистам. При Олеге Романцеве премиальные достигли уже 10 тысяч долларов за игру у игроков и тренеров — и это впервые было зафиксировано документально.

В российских клубах в те годы ведущие футболисты получали от 7 до 10 тысяч долларов в месяц, поэтому с радостью уезжали в Европу на оклады в 200−250 тысяч долларов в год.

После Евро-1996, где Россия не вышла из группы, команду возглавил Борис Игнатьев. Получал он лишь 500 долларов в месяц — смешные деньги даже по тем временам. Премиальные игрокам — около 2−3 тысяч долларов за игру.

«В 1999—2000 годах игрокам платили за приезд в сборную. Суммы были до 5 тысяч долларов. За выполнение задачи, выход на Евро-2000, обещали каждому премии до 100 тысяч долларов и по автомобилю. Тогда главным нашим покровителем был управляющий делами Президента Павел Павлович Бородин, проблем с финансированием не было», — рассказывал нападающий Александр Панов «Советскому спорту».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQa3nivppzJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQa3nivppzJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Гинер платил оклад Газзаева в сборной, РФС начал зарабатывать до 6 миллионов долларов в год

В 2002 году команду возглавил Валерий Газзаев, совмещая это с работой в ЦСКА. Речь шла о контракте на четыре года, но тренер проработал только год. По словам экс-администратора сборной Сергея Хусаинова, расходы по оплате работы Газзаева в национальной команде на себя взял президент ЦСКА Евгений Гинер — это около 10 тысяч долларов в месяц.

В те годы зарплаты ведущих футболистов начали доходить до миллиона долларов в год.

Такой оклад, к примеру, был у Егора Титова в «Спартаке». В российский футбол хлынули большие деньги государственных и частных корпораций, а также богатых инвесторов.

Зарплата Георгия Ярцева, который подхватил команду после ухода Газзаева и вывел ее на Евро-2004, составляла уже 5 тысяч долларов. За счет телеправ, продажи билетов и рекламы РФС зарабатывал в год около 5−6 миллионов долларов.

Хиддинк с 7 миллионами в год, лимит и лучший Евро в истории

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В 2006 году сборную впервые возглавил иностранец — Гус Хиддинк, получивший небывалый оклад в 7 миллионов евро в год. Инициатором приглашения голландца был олигарх Роман Абрамович, который и платил ему зарплату.

За успех на Евро-2008 — сборная России дошла там до полуфинала, где проиграла будущему чемпиону — Хиддинк получил еще 3 миллиона евро в виде бонуса. Премиальные футболистов за победу в отборе и в финальном турнире составляли примерно 12−15 тысяч евро, за ничью — 6−8 тысяч. 80 тысяч евро сборная получила за выход из группы и еще столько же — за победу над Голландией в четвертьфинале. По итогам чемпионата Европы-2008 каждый игрок сборной получил около 200 тысяч евро. Эти деньги выплачивались из денег, полученных РФС от УЕФА.

Но в клубах игроки получали даже больше. Введенный в 2006 году лимит на легионеров стал катализатором бурного роста зарплат. Капитан той сборной Сергей Семак получал в «Рубине» 3,5 миллиона евро в год, Андрей Аршавин в «Зените» — 3 миллиона, Юрий Жирков в ЦСКА — 4 миллиона.

Средняя зарплата игрока национальной команды была в районе 2 миллионов евро.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQaSn02JO8m/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Космические зарплаты Адвоката и Капелло, 5 миллионов евро для Кокорина

После Марибора и невыхода на ЧМ-2010 сборную возглавил Дик Адвокат, подписавший контракт по схеме «2+2». Его оклад составлял те же 7 миллионов евро, что и у Хиддинка. Однако перед Евро-2012 договориться о продлении не удалось, и голландец объявил, что покинет команду.

Сборная заняла третье место в своей группе на Евро и не вышла в плей-офф. За победу над Чехией футболисты сборной России получили по 30 тысяч евро, за ничью с Польшей — 15 тысяч.

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В июле 2012 года сборную России возглавил Фабио Капелло, чей оклад составлял все те же 7 миллионов евро в год. После выхода на ЧМ-2014, где команда не смогла пробиться в плей-офф, договор с итальянцем был продлен, но еще через год соглашение расторгли. Неустойка, выплаченная Капелло, по разным данным, составила от 15 до 21 миллиона евро.

Игроки той сборной тоже купались в деньгах. Александр Кокорин имел самый большой контракт среди россиян — 5 миллионов евро в год, Жирков — 4 миллиона, Алексей Ионов — 2 миллиона, Роман Широков — 2,7 миллиона, Сергей Рыжиков — 2 миллиона, Александр Кержаков — 3 миллиона.

Мало кто из игроков основного состава той сборной получал в клубе меньше 2 миллионов евро.

Слуцкий работал в сборной «бесплатно», бонус тренера за выход на Евро — 1 миллион евро

Приход Леонида Слуцкого в сборную сильно разгрузил зарплатную ведомость РФС: тренер совмещал работу в национальной команде с ЦСКА и формально не получал денег в сборной. Но РФС вместо ЦСКА оплачивал время, которое Слуцкий проводил в расположении сборной России, ориентируясь на его клубный оклад. При этом был предусмотрен бонус за выход на Евро-2016.

На Евро-2016 Россия не вышла в плей-офф, но УЕФА выплатил РФС по итогам Евро 8,5 миллиона евро призовых. Из них 8 миллионов были гарантированными — столько получала каждая команда за участие в турнире. За ничью с англичанами россияне получили бонус в 500 тысяч евро.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQbyv4aJJAo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQbyv4aJJAo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQbyv4aJJAo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Черчесов с самой большой зарплатой в группе, но без призовых

На Евро-2020 Станислав Черчесов стал лидером группы по зарплате — 2,5 миллиона евро в год. Например, главный тренер Дании Каспер Хьюлманн получает миллион, а возглавляющий сборную Финляндии Маркку Канерва — 190 тысяч.

Черчесов — на шестом месте среди тренеров Евро по размеру оклада. Впереди только Йоахим Лев (сборная Германии) — 4,6 миллиона евро, Дидье Дешам (Франция) — 4,2 миллиона, Гарет Саутгейт (Англия) — 3,5 миллиона, Франк де Бур (Нидерланды) и Роберто Манчини (Италия) — по 3 миллиона.

Футболисты сборной не получат премиальных, хотя РФС получит от УЕФА выплаты в 10,75 миллиона евро — 9,25 миллиона за участие и 1,5 миллиона за победу над Финляндией. Эти средства будут направлены на нужды организации.