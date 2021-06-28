Шевченко: Украина добилась результата на Евро-2020. Всё остальное будет большим бонусом
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил выступление команды на групповом этапе чемпионата Европы — 2020.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил выступление команды на групповом этапе чемпионата Европы — 2020.
«Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами, мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выровняли игру, но не хватило сил. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами.
Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из неё вышли — команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Всё остальное будет большим бонусом для нас», — приводит слова Шевченко
Напомним, Украина заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией и стала единственной командой, вышедшей в