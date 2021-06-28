Модрич против испанской тики-таки: анонс матча Хорватия — Испания

Многие уже заметили, что Хорватия не та, что была на ЧМ-2018. Еще одна простая статистика, доказывающая это: начиная с осени 2020-го, финалист ЧМ проиграл 8 из 16 матчей. На Евро в первых двух матчах хорваты тоже не были похожи сами на себя. Нужны были какие-то перемены, и это сработало. Влашич наконец вышел в основе на матч с Шотландией и забил первый гол. А Модрич, как и полагается главной звезде сборной, сотворил очередной шедевр. И все же видно, что атмосфера в команде сложная. Игроки не в лучших кондициях после тяжелого сезона, а тренер вынужден на ходу придумывать, как играть.



Испания только в последнем туре решила вопрос с выходом из группы, зато сделала это очень убедительно — прошлась по Словакии катком (5:0). Но пока сборная Энрике оставляет противоречивое впечатление. В первых двух матчах на Евро команда была не так плоха, как ее критиковали, но где-то не везло с реализацией. С пенальти вообще беда: испанцы не забили 5 последних 11-метровых. Главным козлом отпущения стал Мората, форвард рассказал, что угрозы от болельщиков идут и ему, и его семье. Как в такой ситуации сосредоточиться на футболе, непонятно.