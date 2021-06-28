Модрич против испанской тики-таки: анонс матча Хорватия — Испания
Ждем матч в Копенгагене.
Ждем матч в Копенгагене.
Многие уже заметили, что Хорватия не та, что была на ЧМ-2018. Еще одна простая статистика, доказывающая это: начиная с осени 2020-го, финалист ЧМ проиграл 8 из 16 матчей. На Евро в первых двух матчах хорваты тоже не были похожи сами на себя. Нужны были
Испания только в последнем туре решила вопрос с выходом из группы, зато сделала это очень убедительно — прошлась по Словакии катком (5:0). Но пока сборная Энрике оставляет противоречивое впечатление. В первых двух матчах на Евро команда была не так плоха, как ее критиковали, но
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Испания на двух последних крупных турнирах не проходила дальше 1/8 финала. Хорватия на Евро давно не блистала, но ее успех на чемпионате мира в России еще свеж в памяти. Осенью 2018-го команды встречались в Лиге наций. Испания не пожалела дома Хорватию, разгромив ее 6:0 — это поражение стало крупнейшим в хорватской истории. Дома Модрич и Ко взяли реванш 3:2. На этом Евро Испания создает больше всех голевых моментов, это признак хорошей команды. Если реализация в этот раз не подведет, то у Хорватии будет мало шансов. БК Winline дает на победу Испании в основное время коэффициент 1,61.
Андрей Санталов