Лучший русский на Евро. Карасев не встает на колено и играет рок в бане

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
19:00Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
22:00Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
13:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Лучший русский на Евро. Карасев не встает на колено и играет рок в бане

Как успокаивает футболистов на поле и расслабляется после матчей сам.

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Вчера арбитр Сергей Карасёв отработал матч 1/8 финала Евро и, по словам коллег и комментаторов «Чемпионата», сделал это безупречно: чехи после матча жали руки, голландцы не протестовали, а всё потому, что при помощи VAR судья показал верную красную карточку де Лигту за игру рукой.

Так Чехия после победы 2:0 прошла в четвертьфинал, а Карасёв продвинулся в направлении мечты: отработать финал Евро и сделать в честь этого татуировку.

Проход Сергея в плей-офф Евро — достижение. Последний раз российский арбитр работал в плей-офф Евро или чемпионата мира в июне 2006 года — тогда Валентин Иванов показал 16 жёлтых карточек португальцам и голландцам в 1/8 финала.

Теперь у нас есть Сергей Карасёв — судья-рокер, чья работа и история восхищают. И да, лучший русский на Евро, который задержался на турнире (вместе с помощниками) дольше всех соотечественников.

Сергей занимался футболом, но осознал, что до профессионального уровня не добраться, так что до 2005 года юрист по образованию Карасёв работал в банке: начинал с позиции курьера в юридической фирме. Из-за перелётов на матчи низших лиг, которые судил Сергей, работать полноценно не получалось, и футбол в итоге победил.

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В апреле 2008-го дебютировал в РПЛ в матче «Крылья» — «Луч» — через 13 лет после старта судейской карьеры. В 2016-м перечитывал письмо от Пьерлуиджи Коллины о приглашении на Евро, а через два года судил полуфинал Лиги Европы между «Марселем» и «Зальцбургом».

Затем работал на матче Австралия — Перу домашнего чемпионата мира в 2018-м, а прямо сейчас судит Евро-2020 и получает ваши восхищения под каждым постом. В матче Италия — Швейцария после вмешательства VAR отменил гол итальянцев из-за игры рукой Кьеллини. Чётко отсудил драматичный матч Германия — Венгрия и впервые в карьере отработал в плей-офф Евро.

Чтобы лучше узнать русского героя Евро-2020, мы собрали разнообразные факты про Карасёва: за что не любит тархун и откуда знает все советские комедии наизусть.

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  • Сергей Карасёв. 42 года, Москва.
  • Уважает кабачковую икру. Тархун не любит с детства за ненатуральный цвет напитка. Не ест сладкое. Говорит, что печеньки, газировки и фастфуд — не его.
  • Больше всего любит жареную картошку, которую мама готовила в 80-е и 90-е. Рецепт от Карасёва: нарезать картошку соломкой, добавить немного масла (чтобы не получился фритюр или фри), накрыть крышкой, чтобы пропарилась, открыть и дожарить до хрустящей корочки.
  • Во время карантина жил на даче за городом с женой, тёщей и двумя детьми: впервые за три года существования дачного дома Карасёв надолго объединился с семьёй в таком формате и не улетал на матчи. Форму поддерживал на площадке с резиновым покрытием и баскетбольным щитом, бегал по лесу и по 40 минут крутил педали на стоящем на втором этаже велосипеде.
  • Жена много читает, Сергей просит у неё рекомендации. Из недавнего — «Портрет Дориана Грея».
  • Любит кино, знает всю советскую классику и монологи героев наизусть. Шурик для Карасёва — слишком просто. Откуда такая любовь? В детстве, как только появился видеомагнитофон, записывал шедшие по телевизору фильмы. Выделяет фильмы Эльдара Рязанова и Аллы Суриковой. Во время карантина рекомендовал мне «Хочу в тюрьму» и «Человека с бульвара Капуцинов» режиссёра Суриковой и «Полёты во сне и наяву» Романа Балаяна.
  • «Однажды в Голливуде» Тарантино смотрел пять раз.
  • Слушает любой металл: от самого лёгкого до самого тяжёлого. Для настроя включает несколько песен перед играми; говорит, что под любимые композиции хочется «войти в металлический пляс».
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  • Жалеет, что группа Slayer закончила выступления. Хочет в Европу на Kreator. Другие любимые группы — Kamelot, Iron Maiden, AC/DC, Accept, Whitesnake — Карасёв слушает в машине, тихо в колонке либо в наушниках. В них же тренируется игре на электрогитаре с соло-гитаристом группы Catharsis Олегом Мишиным. Во время карантина Карасёв репетировал в бане, не хотел напрягать семью жужжанием электрогитары: «Это не для слабонервных».
  • В феврале 2021 года вместе с группой Catharsis исполнил песню «Воин света» на рок-фестивале Metal-Елка.
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  • На других рок-концертах встречал экс-вратаря «Амкара» Сергея Нарубина и полузащитника «Химок» Виталия Гришина. А после матча «Динамо» — «Рубин» летом 2019-го обсуждал музыку с главным тренером казанцев Романом Шароновым — что оба пропустили концерт группы Metallica, который проходил во время матча. После победы в той игре Шаронов сказал футболистам, что на поле он испытал бóльшие эмоции, чем от живого концерта любимой группы.
  • В квартире и дачном доме Карасёва под ногами валяются два-три футбольных мяча.
  • Сын занимается футболом, иногда закончивший спортшколу Карасёв его тренирует. Когда вместе смотрят футбол, сын почему-то выделяет для себя футболистов «Ювентуса» и отвечает на вопросы папы: «Был ли в этой ситуации пенальти?»
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  • Называет тёщу мировой, потому что она всегда поддерживает Сергея.
  • Считает баню отличным восстановлением. Поход в парную Карасёва выглядит так: разогревает до 85−90 градусов, для запаха заваривает эвкалипт и ромашку. Зимой после второго-третьего подхода любит обтереться снегом.
  • Пробегает за матч не меньше футболистов — по 10−12 километров.
  • Лысый с восьми лет. Почему так — причину не знает сам, в один момент просто начали выпадать волосы. Из-за криков и обзывательств «злых людей» до 12 лет играл в шапке, затем перестал обращать на это внимание.
  • Раньше пил растворимый кофе, но после работы с главой российских судей Роберто Розетти — только зерновой и из кофемашины.
  • Весной 2021-го не встал на колено в рамках акции BLM перед матчем «Манчестер Сити» и мëнхенгладбахской «Боруссии».
  • Универсальная фраза от Карасёва футболисту, который не нарушал правил, но вдруг завёлся: «Please, not more, not today, not for me, not in my match, please» («Пожалуйста, больше так не делай, не сегодня, не при мне, не в моем матче, пожалуйста»). Итальянская версия: «Tranquillo, per favore» («Пожалуйста, спокойнее»). Такие слова, по мнению Карасёва, расслабляют игроков — в ответ они могут улыбнуться и похлопать по плечу. Плюс футболисты понимают, что судья не только каратель, но и человек, который может пошутить.
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  • В переписке использует рокерскую козу.

Так что всем рок и Сергей Карасёв!

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