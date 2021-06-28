Лучший русский на Евро. Карасев не встает на колено и играет рок в бане
Как успокаивает футболистов на поле и расслабляется после матчей сам.
Как успокаивает футболистов на поле и расслабляется после матчей сам.
Вчера арбитр Сергей Карасёв отработал матч 1/8 финала Евро и, по словам коллег и комментаторов «Чемпионата», сделал это безупречно: чехи после матча жали руки, голландцы не протестовали, а всё потому, что при помощи VAR судья показал верную красную карточку де Лигту за игру рукой.
Так Чехия после победы 2:0 прошла в четвертьфинал, а Карасёв продвинулся в направлении мечты: отработать финал Евро и сделать в честь этого татуировку.
Проход Сергея в
Теперь у нас есть Сергей Карасёв —
Сергей занимался футболом, но осознал, что до профессионального уровня не добраться, так что до 2005 года юрист по образованию Карасёв работал в банке: начинал с позиции курьера в юридической фирме.
В апреле 2008-го дебютировал в РПЛ в матче «Крылья» — «Луч» — через 13 лет после старта судейской карьеры. В 2016-м перечитывал письмо от Пьерлуиджи Коллины о приглашении на Евро, а через два года судил полуфинал Лиги Европы между «Марселем» и «Зальцбургом».
Затем работал на матче Австралия — Перу домашнего чемпионата мира в 2018-м, а прямо сейчас судит Евро-2020 и получает ваши восхищения под каждым постом. В матче Италия — Швейцария после вмешательства VAR отменил гол итальянцев
Чтобы лучше узнать русского героя Евро-2020, мы собрали разнообразные факты про Карасёва: за что не любит тархун и откуда знает все советские комедии наизусть.
Так что всем рок и Сергей Карасёв!