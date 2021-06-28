По Первому каналу показали расследование о провале сборной России на Евро. О чем и как говорили на госТВ

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
19:00Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
22:00Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
16:00 (мск), источник: Sport24

По Первому каналу показали расследование о провале сборной России на Евро. О чем и как говорили на госТВ

Черчесова и РФС не тронули, похвалили государство.

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Источник: AP 2021

Плей-офф Евро-2020 — в самом разгаре. Тем не менее Россию еще не отпустила тема позорного вылета нашей сборной из турнира.

В программе «Воскресное время» на Первом канале вышел очень спорный сюжет, анонсированный как расследование, о причинах неудачного выступления команды Черчесова. Мы записали самое главное и выделили основные тезисы ведущего.

Дзюба зря упрекал наших болельщиков. Они отлично поддерживают сборную, хотя с 1960-го она ничего не выигрывала

Расследование корреспондента Антона Верницкого началось со знаменитого флеш-интервью Артема Дзюбы, в котором футболист признал, что сборная «обкакалась» и заявил, дескать нашим фанатам еще стоит поучиться болеть у финнов. Журналист оспорил тезис Артема и «заступился» за фанатов.

«Вот такое извинение и одновременно упрек болельщикам. И пусть Артем Дзюба добавил, что никого на трибунах не упрекает. Но осадок остался. Страна еще как болела! Несмотря на то, что мы лишь однажды, в далеком 1960-м, победили на Чемпионате Европы. К слову, тогда мы стали чемпионами без отказавшихся в нем участвовать сборных Англии, Бельгии, Германии, Италии, Голландии, Швеции и Испании. То есть всех нынешних грандов. Можно вспомнить еще и 88-й год, когда сборная СССР Валерия Лобановского проиграла финал голландцам».

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Государство создает футболистам условия, а они все равно проигрывают. На Евро-2008 и ЧМ-2018 у нас было лишь две достойных победы

Тема увольнения главного тренера сборной России Станислава Черчесова корреспондентом не поднималась. Кроме того, в сюжете даже ни разу не упомянули РФС. Зато вспомнили о государстве, которое подарило России отличные поля и стадионы к ЧМ-2018. Заявили, что теперь жаловаться на нехватку футбольных академий не приходится. И упрекнули футболистов, дескать несмотря на условия, они все равно проигрывают.

Самое удивительное в сюжете — осмысление предыдущих сборной России. Оказывается, на ЧЕ-2008 и ЧМ-2018 у нашей команды были только две достойные победы.

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«А вспомните, как Станислава Черчесова совсем недавно носили на руках после домашнего Чемпионата мира, только потому, что мы в 2018 перевыполнили свой план, попали в четвертьфинал. В 2008 с Хиддинком в полуфинале Чемпионата Европы наши выдали, по сути, одну-единственную шикарную игру с Голландией, последний мяч вратарю которой Аршавин забил между ног. Но потом мы снова стали проигрывать», — говорил журналист.

Ловчев раскритиковал иностранных тренеров, а Мостовой наехал на «Краснодар»

В сюжете выступили три знаменитых спикера — Евгений Ловчев, Александр Мостовой и Дмитрий Черышев. Бывший футболист «Спартака» и Сборной СССР выдал очень спорный тезис. Ловчев заявил, что иностранцы неудачно тренировали нашу сборную, хотя с Хиддинком Россия взяла бронзу Евро-2008, а Капелло помог команде впервые за 12 лет попасть в финальную часть ЧМ.

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«Мы сейчас говорим: Черчесов должен уйти, не должен уйти, но, в принципе, при таких неудачах, да, должны подавать в отставку гордые люди. В принципе. Но, смотрите. У нас был Капелло, у нас был Адвокат, у нас было несколько иностранных тренеров, больших иностранных тренеров, но они же тоже ничего не сделали с нашей сборной», — заявил Ловчев.

Александр Мостовой затронул тему воспитания молодых футболистов и упрекнул «Краснодар».

«Из года в год говорят: мы, там, воспитываем, академия, все здорово, шикарно. Потом, смотрим, играют Лиге Европы, в составе девять иностранцев. Девять! Это хорошо, что еще вратарь играет Сафонов», — сказал Мостовой, несмотря на то, что в заявке «быков» было 8 иностранцев.

А Дмитрий Черышев поделился интересным наблюдением. По его мнению, настрой команды перед Евро-2020 был намного хуже, чем перед ЧМ-2018.

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«Я видел, что Чемпионат мира на одной чаше и Чемпионат Европы — совершенно другой настрой. Я по разговору понимал, что атмосфера внутри, не из-за того, что Денис там есть или нет. Она другая. Вот, просто другая», — утверждал Черышев.

Разбираться в причинах поражения сборной России — бесполезно. Футбол — не наш вид спорта.

Главный вывод сюжета оказался на удивление простым — разбираться в причинах поражений сборной, похоже, и не стоит. Просто футбол — это, видимо, не наше. Но сборную мы все равно будем поддерживать!

«Вообще, разбираться в причинах поражения сборной, как я понял за эти годы, бесполезно. Каких только причин проигрыша наших мы не слышали. Но давайте честно. Пройдет немного времени и нас, болельщиков, отпустит. Ведь болеем мы всегда азартно. И любим нашу сборную так же азартно, как и ругаем потом. И ругаем-то всегда недолго. До следующей выигранной игры. Следующего отборочного цикла. Следующего Чемпионата», — утверждал корреспондент.

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История чемпионатов Европы
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
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