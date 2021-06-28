По Первому каналу показали расследование о провале сборной России на Евро. О чем и как говорили на госТВ
Черчесова и РФС не тронули, похвалили государство.
Черчесова и РФС не тронули, похвалили государство.
В программе «Воскресное время» на Первом канале вышел очень спорный сюжет, анонсированный как расследование, о причинах неудачного выступления команды Черчесова. Мы записали самое главное и выделили основные тезисы ведущего.
Расследование корреспондента Антона Верницкого началось со знаменитого
«Вот такое извинение и одновременно упрек болельщикам. И пусть Артем Дзюба добавил, что никого на трибунах не упрекает. Но осадок остался. Страна еще как болела! Несмотря на то, что мы лишь однажды, в далеком 1960-м, победили на Чемпионате Европы. К слову, тогда мы стали чемпионами без отказавшихся в нем участвовать сборных Англии, Бельгии, Германии, Италии, Голландии, Швеции и Испании. То есть всех нынешних грандов. Можно вспомнить еще и 88-й год, когда сборная СССР Валерия Лобановского проиграла финал голландцам».
Тема увольнения главного тренера сборной России Станислава Черчесова корреспондентом не поднималась. Кроме того, в сюжете даже ни разу не упомянули РФС. Зато вспомнили о государстве, которое подарило России отличные поля и стадионы к ЧМ-2018. Заявили, что теперь жаловаться на нехватку футбольных академий не приходится. И упрекнули футболистов, дескать несмотря на условия, они все равно проигрывают.
Самое удивительное в сюжете — осмысление предыдущих сборной России. Оказывается, на ЧЕ-2008 и ЧМ-2018 у нашей команды были только две достойные победы.
«А вспомните, как Станислава Черчесова совсем недавно носили на руках после домашнего Чемпионата мира, только потому, что мы в 2018 перевыполнили свой план, попали в четвертьфинал. В 2008 с Хиддинком в полуфинале Чемпионата Европы наши выдали, по сути,
В сюжете выступили три знаменитых спикера — Евгений Ловчев, Александр Мостовой и Дмитрий Черышев. Бывший футболист «Спартака» и Сборной СССР выдал очень спорный тезис. Ловчев заявил, что иностранцы неудачно тренировали нашу сборную, хотя с Хиддинком Россия взяла бронзу Евро-2008, а Капелло помог команде впервые за 12 лет попасть в финальную часть ЧМ.
«Мы сейчас говорим: Черчесов должен уйти, не должен уйти, но, в принципе, при таких неудачах, да, должны подавать в отставку гордые люди. В принципе. Но, смотрите. У нас был Капелло, у нас был Адвокат, у нас было несколько иностранных тренеров, больших иностранных тренеров, но они же тоже ничего не сделали с нашей сборной», — заявил Ловчев.
Александр Мостовой затронул тему воспитания молодых футболистов и упрекнул «Краснодар».
«Из года в год говорят: мы, там, воспитываем, академия, все здорово, шикарно. Потом, смотрим, играют Лиге Европы, в составе девять иностранцев. Девять! Это хорошо, что еще вратарь играет Сафонов», — сказал Мостовой, несмотря на то, что в заявке «быков» было 8 иностранцев.
А Дмитрий Черышев поделился интересным наблюдением. По его мнению, настрой команды перед Евро-2020 был намного хуже, чем перед ЧМ-2018.
«Я видел, что Чемпионат мира на одной чаше и Чемпионат Европы — совершенно другой настрой. Я по разговору понимал, что атмосфера внутри, не
Главный вывод сюжета оказался на удивление простым — разбираться в причинах поражений сборной, похоже, и не стоит. Просто футбол — это, видимо, не наше. Но сборную мы все равно будем поддерживать!
«Вообще, разбираться в причинах поражения сборной, как я понял за эти годы, бесполезно. Каких только причин проигрыша наших мы не слышали. Но давайте честно. Пройдет немного времени и нас, болельщиков, отпустит. Ведь болеем мы всегда азартно. И любим нашу сборную так же азартно, как и ругаем потом. И