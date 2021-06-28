Президент Украины Владимир Зеленский пошутил по поводу матча со Швецией в 1/8 финала Евро

В ходе выступления в Верховной Раде глава государства рассказал, что национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика и добавил, что, с учётом Евро-2020, Швеция уже дважды показала своё дружественное отношение к Украине.

«Мы верим, что завтра она (Швеция. — Прим. “Чемпионата”) в третий раз покажет, как сильно любит Украину. На самом деле, я всем желаю успеха и пусть победит сильнейший, но кто сильнейший — мы с вами знаем», — приводит слова Зеленского сайт 24TV.



Сборная Швеции помогла Украине выйти в плей-офф чемпионата Европы. В последнем туре группового этапа шведы обыграли сборную Польши (3:2), и этот результат позволил подопечным Андрея Шевченко пробиться в 1/8 финала с третьего места.