Килиан Мбаппе — синоним скорости. С детства любит Болта, изучал бег диких животных и бегает как маленький кенгуру

Самый популярный трек фрацузского футбола последних лет — Ramenez la Coupe a la maison («Верните Кубок мира домой») — восхваляет ярчайшее в каждом игроке сборной Франции-2018.

Универсальность Поля Погба, контроль мяча Блеза Матюиди, удар с двух ног Усмана Дембеле и, конечно, скорость и движение в атаке Килиана Мбаппе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RHb5LKnnxLg?start=75" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Переступы, уход влево, потом вправо. Все это Килиан Мбаппе. Ускорение, эластико, проброс между ног и удар. Килиан Мбаппе!» — поет Vegedream.

У Килиана особые отношения со скоростью. Еще с детства он фанател от Усэйна Болта

Как и многие дети, я любил документальные фильмы про животных. Мог часами смотреть, как двигаются и ускоряются дикие звери. Меня восхищала их легкость и скорость. Умение неожиданно появляться и удивлять добычу. До сих пор подсаживаюсь к племяннику, когда он смотрит фильмы про животных. Килиан Мбаппе нападающий сборной Франции

Для Мбаппе скорость не просто быстрое передвижение, а особое чувство. Килиан хочет испытать этот адреналин на пассажирском сиденье на гоночной трассе (прав у него пока нет). Француз даже общался об этом с гонщиками «Формулы-1» Пьером Гасли и Максом Ферстаппеном. И спрашивал, каково это — гонять на такой скорости.

В спорте Мбаппе всегда мечтал о двух вещах: играть как Криштиану и бегать как Болт. Поэтому с детства копировал финты португальца и бег ямайца.

«Мы не спали до 23:58 и ждали, пока Болт пробежит 100 метров в олимпийском финале, — говорил Мбаппе. — Болт — больше, чем просто бегун. Он — культовый шоумен, заставляет встать перед телевизором. Его стойка, шаги… Я понял, что бегаю не так, как он.



Думаю, мне бы тоже понравилось заниматься бегом на 100 метров. Это вообще не так просто, как кажется. В «Монако» мы бегали стометровку возле поля. На самом деле, 100 не так мало, как можно подумать. Нужно поддерживать интенсивность на большом расстоянии и фокусироваться на беге — никакой импровизации. Это не просто ожидание старта и бег на полной скорости. Хотел бы сразиться с настоящим бегуном! Но не слишком сильным, потому что хочу выиграть.

Мбаппе действительно подошла бы карьера легкоатлета. Хотя бы из-за техники бега. Об этом говорит чемпион мира по легкой атлетике (в тройном прыжке) и рекордсмен мира в помещении Тедди Тамго.

Мбаппе — спортсмен очень воздушного типа. Например, Лукаку всегда ищет ногами максимальную опору и мощно шагает, а Мбаппе динамичный как маленький кенгуру. Он чувствует опору на уровне таза и поэтому смягчает движение стоп. Я видел многих футболистов, которые умеют быстро бегать. Но Мбаппе действительно феноменален, благодаря координации, технике и ускорению. Тедди Тамго чемпион мира по легкой атлетике

Так бегают игроки невысокого роста с низким центром тяжести. Ну, и Мбаппе (178 сантиметров).

Килиан действительно очень быстр. Но он использует свою скорость не как Форрест Гамп или электричка. Для него это элемент устрашения и важный фактор для доминирования над соперником.

«Мне нравится вырываться вперед, лидировать и задавать темп, — говорил он. — Если ты лидируешь на первых метрах, то как бы говоришь в игре в кошки-мышки: «Я тут главный». Знаю, что моя скорость очень пугает соперников. В обычных матчах они играют с высокой защитной линией, а если я на поле, садятся назад на 30 метров. Даже если это «Бавария!».

Теперь Мбаппе учится адаптировать свою скорость и замедляться перед воротами. Потому что старые фокусы больше не прокатывают

Раньше Килиан мог обойти соперника один в один на скорости и финтах и решить эпизод, но такая стратегия работает все реже. Его манеру изучили, и каждый соперник теперь знает, чего ожидать. Поэтому Мбаппе перестраивает игру.

«Обычно я подбегаю к вратарю на скорости 37−38 километров в час, — рассуждал Килиан. — Это не так удобно, как на скорости 26 километров в час (как обычные игроки). Поэтому пришлось учиться замедляться и контролировать скорость. Почеттино рисует на поле зону удара. Мне нельзя подходить ближе к вратарю, потому что так он закрывает углы. Теперь я бью гораздо раньше, чтобы вратарь и защитники не успели среагировать».

Теперь Мбаппе замедляется с 38 до 33 километров в час. Этого достаточно, чтобы ни один защитник не догнал его в финальной стадии атаки. На тренировках «ПСЖ» это даже вселяет неуверенность в других игроков.

«Мы часто делаем упражнения на скорость, — рассказывает Мбаппе. — По очереди после меня всегда Флоренци. Он говорил: “Если я смогу пробежать прямо за тобой, то ни один нападающий меня не обгонит”. У Флоренци никогда не получалось удержаться — всегда отставал».

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 28.06.2021, 22:00 Франция - Швейцария -

Среди скоростных футболистов Мбаппе выделяет Неймара до травм, Обамеянга и Уокера (он — как танк). Но особенное восхищение у Килиана — от Жеремии Доку из «Ренна» и сборной Бельгии.

«Недавно рассказывал отцу про одного игрока, — вспоминал Мбаппе. — Я заметил Жереми Доку с трибун, потому что не играл в том матче. За пять лет в профессиональном футболе никогда не видел такой мощи».

Фантастическая скорость Мбаппе, кажется, не вызывает вопросов. Но величие Килиана после потери скорости пока сомнительно.

«Мбаппе — абсолютно готовый и цельный игрок, — говорил Платини. — Левая, правая нога. Умный, очень резвый на старте. И с головой на плечах. Но еще ему очень повезло со временем. Сейчас в футболе защищают игроков как Мбаппе, Роналду или Месси. Они редко получают травмы. Раньше было по-другому. Я знал многих быстрых игроков. Они пробежали пару раз на поле, а потом оказывались в больнице».

Мбаппе понимает, что скорость — качество молодых игроков. Он готовится ко времени, когда не сможет убегать от всех и приготовил ответ для скептиков. Здесь пример — тоже Роналду.

«Через семь-восемь лет я буду знать каждый уголок футбола, — уверен Мбаппе. — Стану гораздо опытнее. Думаю, что моя игра будет вызывать еще больше страха у защитников после многих лет террора и напряженной борьбы. А когда тебя боятся, у тебя больше времени. Посмотрите на Роналду. Редко замечаешь, что он уже не убегает от соперников. Он научился менять игру и адаптироваться. Как и Лионель Месси».