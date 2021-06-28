Килиан Мбаппе — синоним скорости. С детства любит Болта, изучал бег диких животных и бегает как маленький кенгуру

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
19:001-й таймХорватия0Испания0
1/8 финала
тв
22:00Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
18:36 (мск), источник: Sports.Ru

Килиан Мбаппе — синоним скорости. С детства любит Болта, изучал бег диких животных и бегает как маленький кенгуру

Про его скорость даже поют в песне.

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Источник: AP 2021

Самый популярный трек фрацузского футбола последних лет — Ramenez la Coupe a la maison («Верните Кубок мира домой») — восхваляет ярчайшее в каждом игроке сборной Франции-2018.

Универсальность Поля Погба, контроль мяча Блеза Матюиди, удар с двух ног Усмана Дембеле и, конечно, скорость и движение в атаке Килиана Мбаппе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Переступы, уход влево, потом вправо. Все это Килиан Мбаппе. Ускорение, эластико, проброс между ног и удар. Килиан Мбаппе!» — поет Vegedream.

У Килиана особые отношения со скоростью. Еще с детства он фанател от Усэйна Болта

Как и многие дети, я любил документальные фильмы про животных. Мог часами смотреть, как двигаются и ускоряются дикие звери. Меня восхищала их легкость и скорость. Умение неожиданно появляться и удивлять добычу. До сих пор подсаживаюсь к племяннику, когда он смотрит фильмы про животных.
Килиан Мбаппе
нападающий сборной Франции

Для Мбаппе скорость не просто быстрое передвижение, а особое чувство. Килиан хочет испытать этот адреналин на пассажирском сиденье на гоночной трассе (прав у него пока нет). Француз даже общался об этом с гонщиками «Формулы-1» Пьером Гасли и Максом Ферстаппеном. И спрашивал, каково это — гонять на такой скорости.

В спорте Мбаппе всегда мечтал о двух вещах: играть как Криштиану и бегать как Болт. Поэтому с детства копировал финты португальца и бег ямайца.

«Мы не спали до 23:58 и ждали, пока Болт пробежит 100 метров в олимпийском финале, — говорил Мбаппе. — Болт — больше, чем просто бегун. Он — культовый шоумен, заставляет встать перед телевизором. Его стойка, шаги… Я понял, что бегаю не так, как он.

Думаю, мне бы тоже понравилось заниматься бегом на 100 метров. Это вообще не так просто, как кажется. В «Монако» мы бегали стометровку возле поля. На самом деле, 100 не так мало, как можно подумать. Нужно поддерживать интенсивность на большом расстоянии и фокусироваться на беге — никакой импровизации. Это не просто ожидание старта и бег на полной скорости. Хотел бы сразиться с настоящим бегуном! Но не слишком сильным, потому что хочу выиграть.

Источник: AP 2021

Мбаппе действительно подошла бы карьера легкоатлета. Хотя бы из-за техники бега. Об этом говорит чемпион мира по легкой атлетике (в тройном прыжке) и рекордсмен мира в помещении Тедди Тамго.

Мбаппе — спортсмен очень воздушного типа. Например, Лукаку всегда ищет ногами максимальную опору и мощно шагает, а Мбаппе динамичный как маленький кенгуру. Он чувствует опору на уровне таза и поэтому смягчает движение стоп. Я видел многих футболистов, которые умеют быстро бегать. Но Мбаппе действительно феноменален, благодаря координации, технике и ускорению.
Тедди Тамго
чемпион мира по легкой атлетике

Так бегают игроки невысокого роста с низким центром тяжести. Ну, и Мбаппе (178 сантиметров).

Килиан действительно очень быстр. Но он использует свою скорость не как Форрест Гамп или электричка. Для него это элемент устрашения и важный фактор для доминирования над соперником.

«Мне нравится вырываться вперед, лидировать и задавать темп, — говорил он. — Если ты лидируешь на первых метрах, то как бы говоришь в игре в кошки-мышки: «Я тут главный». Знаю, что моя скорость очень пугает соперников. В обычных матчах они играют с высокой защитной линией, а если я на поле, садятся назад на 30 метров. Даже если это «Бавария!».

Теперь Мбаппе учится адаптировать свою скорость и замедляться перед воротами. Потому что старые фокусы больше не прокатывают

Раньше Килиан мог обойти соперника один в один на скорости и финтах и решить эпизод, но такая стратегия работает все реже. Его манеру изучили, и каждый соперник теперь знает, чего ожидать. Поэтому Мбаппе перестраивает игру.

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«Обычно я подбегаю к вратарю на скорости 37−38 километров в час, — рассуждал Килиан. — Это не так удобно, как на скорости 26 километров в час (как обычные игроки). Поэтому пришлось учиться замедляться и контролировать скорость. Почеттино рисует на поле зону удара. Мне нельзя подходить ближе к вратарю, потому что так он закрывает углы. Теперь я бью гораздо раньше, чтобы вратарь и защитники не успели среагировать».

Теперь Мбаппе замедляется с 38 до 33 километров в час. Этого достаточно, чтобы ни один защитник не догнал его в финальной стадии атаки. На тренировках «ПСЖ» это даже вселяет неуверенность в других игроков.

«Мы часто делаем упражнения на скорость, — рассказывает Мбаппе. — По очереди после меня всегда Флоренци. Он говорил: “Если я смогу пробежать прямо за тобой, то ни один нападающий меня не обгонит”. У Флоренци никогда не получалось удержаться — всегда отставал».

Футбол

Евро 2020
1/8 финала, 28.06.2021, 22:00

Франция-Швейцария-

Среди скоростных футболистов Мбаппе выделяет Неймара до травм, Обамеянга и Уокера (он — как танк). Но особенное восхищение у Килиана — от Жеремии Доку из «Ренна» и сборной Бельгии.

«Недавно рассказывал отцу про одного игрока, — вспоминал Мбаппе. — Я заметил Жереми Доку с трибун, потому что не играл в том матче. За пять лет в профессиональном футболе никогда не видел такой мощи».

Фантастическая скорость Мбаппе, кажется, не вызывает вопросов. Но величие Килиана после потери скорости пока сомнительно.

«Мбаппе — абсолютно готовый и цельный игрок, — говорил Платини. — Левая, правая нога. Умный, очень резвый на старте. И с головой на плечах. Но еще ему очень повезло со временем. Сейчас в футболе защищают игроков как Мбаппе, Роналду или Месси. Они редко получают травмы. Раньше было по-другому. Я знал многих быстрых игроков. Они пробежали пару раз на поле, а потом оказывались в больнице».

Источник: AP 2021

Мбаппе понимает, что скорость — качество молодых игроков. Он готовится ко времени, когда не сможет убегать от всех и приготовил ответ для скептиков. Здесь пример — тоже Роналду.

«Через семь-восемь лет я буду знать каждый уголок футбола, — уверен Мбаппе. — Стану гораздо опытнее. Думаю, что моя игра будет вызывать еще больше страха у защитников после многих лет террора и напряженной борьбы. А когда тебя боятся, у тебя больше времени. Посмотрите на Роналду. Редко замечаешь, что он уже не убегает от соперников. Он научился менять игру и адаптироваться. Как и Лионель Месси».

Ярослав Сусов

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Мбаппе — синоним скорости. Он любит Болта и изучал бег животных
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Чехословакия
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ФРГ
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Нидерланды
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Швеция
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Дания
Дания
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Германия
Германия
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Нидерланды
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