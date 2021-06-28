Килиан Мбаппе — синоним скорости. С детства любит Болта, изучал бег диких животных и бегает как маленький кенгуру
Про его скорость даже поют в песне.
Про его скорость даже поют в песне.
Самый популярный трек фрацузского футбола последних лет — Ramenez la Coupe a la maison («Верните Кубок мира домой») — восхваляет ярчайшее в каждом игроке сборной Франции-2018.
Универсальность Поля Погба, контроль мяча Блеза Матюиди, удар с двух ног Усмана Дембеле и, конечно, скорость и движение в атаке Килиана Мбаппе.
«Переступы, уход влево, потом вправо. Все это Килиан Мбаппе. Ускорение, эластико, проброс между ног и удар. Килиан Мбаппе!» — поет Vegedream.
Как и многие дети, я любил документальные фильмы про животных. Мог часами смотреть, как двигаются и ускоряются дикие звери. Меня восхищала их легкость и скорость. Умение неожиданно появляться и удивлять добычу. До сих пор подсаживаюсь к племяннику, когда он смотрит фильмы про животных.
Для Мбаппе скорость не просто быстрое передвижение, а особое чувство. Килиан хочет испытать этот адреналин на пассажирском сиденье на гоночной трассе (прав у него пока нет). Француз даже общался об этом с гонщиками «Формулы-1» Пьером Гасли и Максом Ферстаппеном. И спрашивал, каково это — гонять на такой скорости.
В спорте Мбаппе всегда мечтал о двух вещах: играть как Криштиану и бегать как Болт. Поэтому с детства копировал финты португальца и бег ямайца.
«Мы не спали до 23:58 и ждали, пока Болт пробежит 100 метров в олимпийском финале, — говорил Мбаппе. — Болт — больше, чем просто бегун. Он — культовый шоумен, заставляет встать перед телевизором. Его стойка, шаги… Я понял, что бегаю не так, как он.
Думаю, мне бы тоже понравилось заниматься бегом на 100 метров. Это вообще не так просто, как кажется. В «Монако» мы бегали стометровку возле поля. На самом деле, 100 не так мало, как можно подумать. Нужно поддерживать интенсивность на большом расстоянии и фокусироваться на беге — никакой импровизации. Это не просто ожидание старта и бег на полной скорости. Хотел бы сразиться с настоящим бегуном! Но не слишком сильным, потому что хочу выиграть.
Мбаппе действительно подошла бы карьера легкоатлета. Хотя бы
Мбаппе — спортсмен очень воздушного типа. Например, Лукаку всегда ищет ногами максимальную опору и мощно шагает, а Мбаппе динамичный как маленький кенгуру. Он чувствует опору на уровне таза и поэтому смягчает движение стоп. Я видел многих футболистов, которые умеют быстро бегать. Но Мбаппе действительно феноменален, благодаря координации, технике и ускорению.
Так бегают игроки невысокого роста с низким центром тяжести. Ну, и Мбаппе (178 сантиметров).
Килиан действительно очень быстр. Но он использует свою скорость не как Форрест Гамп или электричка. Для него это элемент устрашения и важный фактор для доминирования над соперником.
«Мне нравится вырываться вперед, лидировать и задавать темп, — говорил он. — Если ты лидируешь на первых метрах, то как бы говоришь в игре в кошки-мышки: «Я тут главный». Знаю, что моя скорость очень пугает соперников. В обычных матчах они играют с высокой защитной линией, а если я на поле, садятся назад на 30 метров. Даже если это «Бавария!».
Раньше Килиан мог обойти соперника один в один на скорости и финтах и решить эпизод, но такая стратегия работает все реже. Его манеру изучили, и каждый соперник теперь знает, чего ожидать. Поэтому Мбаппе перестраивает игру.
«Обычно я подбегаю к вратарю на скорости 37−38 километров в час, — рассуждал Килиан. — Это не так удобно, как на скорости 26 километров в час (как обычные игроки). Поэтому пришлось учиться замедляться и контролировать скорость. Почеттино рисует на поле зону удара. Мне нельзя подходить ближе к вратарю, потому что так он закрывает углы. Теперь я бью гораздо раньше, чтобы вратарь и защитники не успели среагировать».
Теперь Мбаппе замедляется с 38 до 33 километров в час. Этого достаточно, чтобы ни один защитник не догнал его в финальной стадии атаки. На тренировках «ПСЖ» это даже вселяет неуверенность в других игроков.
«Мы часто делаем упражнения на скорость, — рассказывает Мбаппе. — По очереди после меня всегда Флоренци. Он говорил: “Если я смогу пробежать прямо за тобой, то ни один нападающий меня не обгонит”. У Флоренци никогда не получалось удержаться — всегда отставал».
Среди скоростных футболистов Мбаппе выделяет Неймара до травм, Обамеянга и Уокера (он — как танк). Но особенное восхищение у Килиана — от Жеремии Доку из «Ренна» и сборной Бельгии.
«Недавно рассказывал отцу про одного игрока, — вспоминал Мбаппе. — Я заметил Жереми Доку с трибун, потому что не играл в том матче. За пять лет в профессиональном футболе никогда не видел такой мощи».
Фантастическая скорость Мбаппе, кажется, не вызывает вопросов. Но величие Килиана после потери скорости пока сомнительно.
«Мбаппе — абсолютно готовый и цельный игрок, — говорил Платини. — Левая, правая нога. Умный, очень резвый на старте. И с головой на плечах. Но еще ему очень повезло со временем. Сейчас в футболе защищают игроков как Мбаппе, Роналду или Месси. Они редко получают травмы. Раньше было
Мбаппе понимает, что скорость — качество молодых игроков. Он готовится ко времени, когда не сможет убегать от всех и приготовил ответ для скептиков. Здесь пример — тоже Роналду.
«Через
Ярослав Сусов