Хорватия — Испания: стартовые составы команд на 1/8 финала Евро
Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Испании на матч 1/8 финала Евро.
Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Испании на матч 1/8 финала Евро.
Хорватия: Ливакович,
Испания: Симон, Гайя, Аспиликуэта, Лапорт, Гарсия, Бускетс, Коке, Торрес, Сарабия, Педри, Мората.
Сегодня, 28 июня, состоится матч сборных Хорватии и Испании. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему будут ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери — швед Андреас Экберг.