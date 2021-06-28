Нидерланды обиделись на Россию. Но их на Евро похоронил вовсе не Карасев
Классика футбола. Один эпизод переворачивает матч с ног на голову и дарит фанатам первую большую сенсацию на чемпионате Европы — 2020.
Классика футбола. Один эпизод переворачивает матч с ног на голову и дарит фанатам первую большую сенсацию на чемпионате Европы — 2020.
Три победы в трех матчах, 8−2 разница забитых/пропущенных мячей и развеселый атакующий футбол на глазах родной публики в Амстердаме — даже несмотря на травмы Яспера Силлессена, Вирджила ван Дейка и Донни ван де Бека сборная Нидерландов разорвала соперников по группе С и вышла в
И кто бы мог предположить, что встреча с Чехией в 1/8 финала обернется таким кошмаром? Один из фаворитов турнира провалился в Будапеште и покинул континентальное первенство, даже не встретившись с
Тенденция грустная: после бронзового чемпионата мира 2014 года в Бразилии Нидерланды провалили уже три турнира. Отсутствия на ЕВРО-2016 и ЧМ-2018 сменились лишь выходом из группы на продолжающемся первенстве Европы… Теперь команда думает о завершении отбора к мундиалю в Катаре; СМИ рассуждают об отставке Франка де Бура с поста главного тренера «оранжевых» и вместе с фанатами раз за разом пересматривают повтор главного эпизода вчерашнего матча.
Итак, в начале второго тайма защитник «оранжевых» Маттейс де Лигт проиграл борьбу Патрику Шику и после столкновения с оппонентом потерял равновесие. В момент падения голландец коснулся мяча рукой и прервал потенциальный выход один на один. Сперва Карасев выписал представителю «Ювентуса» предупреждение, однако затем ему посоветовали пересмотреть видеоповтор.
Фанаты на «Пушкаш-Арене» затихли, и не зря. После просмотра VAR Карасев изменил свое решение и показал защитнику прямую красную за фол последней надежды.
Сборная Нидерландов почти 40 минут отыграла в меньшинстве и пропустила два безответных мяча. Кого винить в столь быстром вылете с ЕВРО? Выбор внушительного количества фанатов «оранжевых» пал на Карасева: по мнению голландских поклонников, как и ряда проигравших футболистов, фол де Лигта не тянул на красную, ведь в действиях Маттейса не было и намека на грубость.
Так грубости в действиях защитника действительно не было — именно поэтому Карасев сначала и показал игроку желтую.
Все дело в игре рукой, которую изначально просмотрел наш судья. Де Лигт не просто сыграл ею, он это сделал умышленно. Зачем? Известно только нарушителю. Но выход Шика один на один с вратарем Мартеном Стекеленбургом и потенциальные 0:1 на табло точно не стоили удаления в начале второй половины встречи. Это признает и сам де Лигт, который не перекладывает вину на арбитра, а смело принимает удар критики на себя. Именно он стал главным антигероем матча с Чехией. Встречи, в которой на себя не был похож ни один из лучших центральных защитников мира, ни яркая сборная Нидерландов в целом, выцветшая на поле
Ощущения ужасные… Фактически мы проиграли матч
из-затого, что я сделал. Мне не стоило позволять мячу скакать по земле. Думаю, мы контролировали игру, создавали моменты, особенно в первом тайме. У меня не было ощущения, что у них было так же много шансов забить. Однако все решила красная карточка.
Между тем эпизод с удалением голландца может серьезно сказаться на дальнейшей работе Карасева на ЕВРО-2020. Все дело в том, что российскому арбитру снизят оценку за матч
Иван Орехов