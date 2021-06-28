Нидерланды обиделись на Россию. Но их на Евро похоронил вовсе не Карасев

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
19:002-й таймХорватия1Испания1
1/8 финала
тв
22:00Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нидерланды обиделись на Россию. Но их на Евро похоронил вовсе не Карасев

Классика футбола. Один эпизод переворачивает матч с ног на голову и дарит фанатам первую большую сенсацию на чемпионате Европы — 2020.

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Кризис продолжается

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Три победы в трех матчах, 8−2 разница забитых/пропущенных мячей и развеселый атакующий футбол на глазах родной публики в Амстердаме — даже несмотря на травмы Яспера Силлессена, Вирджила ван Дейка и Донни ван де Бека сборная Нидерландов разорвала соперников по группе С и вышла в плей-офф ЕВРО-2020.

И кто бы мог предположить, что встреча с Чехией в 1/8 финала обернется таким кошмаром? Один из фаворитов турнира провалился в Будапеште и покинул континентальное первенство, даже не встретившись с по-настоящему топовым соперником.

Тенденция грустная: после бронзового чемпионата мира 2014 года в Бразилии Нидерланды провалили уже три турнира. Отсутствия на ЕВРО-2016 и ЧМ-2018 сменились лишь выходом из группы на продолжающемся первенстве Европы… Теперь команда думает о завершении отбора к мундиалю в Катаре; СМИ рассуждают об отставке Франка де Бура с поста главного тренера «оранжевых» и вместе с фанатами раз за разом пересматривают повтор главного эпизода вчерашнего матча.

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Тишина в Будапеште

Итак, в начале второго тайма защитник «оранжевых» Маттейс де Лигт проиграл борьбу Патрику Шику и после столкновения с оппонентом потерял равновесие. В момент падения голландец коснулся мяча рукой и прервал потенциальный выход один на один. Сперва Карасев выписал представителю «Ювентуса» предупреждение, однако затем ему посоветовали пересмотреть видеоповтор.

Фанаты на «Пушкаш-Арене» затихли, и не зря. После просмотра VAR Карасев изменил свое решение и показал защитнику прямую красную за фол последней надежды.

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Россия снова постаралась?

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Сборная Нидерландов почти 40 минут отыграла в меньшинстве и пропустила два безответных мяча. Кого винить в столь быстром вылете с ЕВРО? Выбор внушительного количества фанатов «оранжевых» пал на Карасева: по мнению голландских поклонников, как и ряда проигравших футболистов, фол де Лигта не тянул на красную, ведь в действиях Маттейса не было и намека на грубость.

Так грубости в действиях защитника действительно не было — именно поэтому Карасев сначала и показал игроку желтую.

Все дело в игре рукой, которую изначально просмотрел наш судья. Де Лигт не просто сыграл ею, он это сделал умышленно. Зачем? Известно только нарушителю. Но выход Шика один на один с вратарем Мартеном Стекеленбургом и потенциальные 0:1 на табло точно не стоили удаления в начале второй половины встречи. Это признает и сам де Лигт, который не перекладывает вину на арбитра, а смело принимает удар критики на себя. Именно он стал главным антигероем матча с Чехией. Встречи, в которой на себя не был похож ни один из лучших центральных защитников мира, ни яркая сборная Нидерландов в целом, выцветшая на поле из-за отсутствия свободных зон и образцового прессинга чехов.

Ощущения ужасные… Фактически мы проиграли матч из-за того, что я сделал. Мне не стоило позволять мячу скакать по земле. Думаю, мы контролировали игру, создавали моменты, особенно в первом тайме. У меня не было ощущения, что у них было так же много шансов забить. Однако все решила красная карточка.
Маттейс де Лигт
защитник сборной Нидерландов

На радость голландцам

Между тем эпизод с удалением голландца может серьезно сказаться на дальнейшей работе Карасева на ЕВРО-2020. Все дело в том, что российскому арбитру снизят оценку за матч из-за указания четвертого арбитра на серьезную ошибку (именно такими являются решения, которые главный судья отменяет после самостоятельного просмотра видеоповтора). Так что не удивляйтесь, если вы больше не увидите Карасева на этом чемпионате.

Иван Орехов

Нидерланды
0:2
Первый тайм: 0:0
Чехия
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Возрастное ограничение 18+
Главные темы
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
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12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
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15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
45Сборная России проиграла Дании и покинула Евро
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
10Сборная Италии одержала на Евро три победы подряд
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Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
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