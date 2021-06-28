Сотни финских фанатов заразились коронавирусом после поездки на Евро в Россию
Сотни финских футбольных фанатов заразились коронавирусом после поездки на матчи чемпионата Европы в Россию. Об этом сообщает Yle.
Сотни финских футбольных фанатов заразились коронавирусом после поездки на матчи чемпионата Европы в Россию. Об этом сообщает Yle.
По информации издания, положительные тесты сдали около 300 болельщиков. Это примерно десять процентов от числа тех, кто выезжал в
Департамент здравоохранения Финляндии уже рекомендовал гражданам страны отказаться от поездок в Россию. Кроме того, всем контактировавшим с вернувшимися из страны предложено сдать анализы на коронавирус.
Сборная Финляндии провела в