Сотни финских фанатов заразились коронавирусом после поездки на Евро в Россию

По информации издания, положительные тесты сдали около 300 болельщиков. Это примерно десять процентов от числа тех, кто выезжал в Санкт-Петербург.

Департамент здравоохранения Финляндии уже рекомендовал гражданам страны отказаться от поездок в Россию. Кроме того, всем контактировавшим с вернувшимися из страны предложено сдать анализы на коронавирус.

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