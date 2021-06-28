Сборные Франции и Швейцарии назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Евро
Стали известны стартовые составы сборных Франции и Швейцарии на матч 1/8 финала чемпионата Европы.
Стали известны стартовые составы сборных Франции и Швейцарии на матч 1/8 финала чемпионата Европы.
Стартовый состав сборной Франции: Льорис, Варан, Кимпембе, Лангле, Павар, Рабьо, Канте, Погба, Бензема, Мбаппе, Гризманн.
Стартовый состав сборной Швейцарии: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Сеферович, Г. Джака, Родригес, Цубер, Шакири.
Матч Франция — Швейцария пройдет в понедельник в Бухаресте. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.