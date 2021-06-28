В РФС отложили разговор с Черчесовым по выступлению сборной на чемпионате Европы
Заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором должен был выступить главный тренер сборной Станислав Черчесов, отложено.
Заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором должен был выступить главный тренер сборной Станислав Черчесов, отложено.
«Завтра заседания технического комитета не будет, его перенесли. И в очном режиме он тоже не будет. Когда и во сколько, станет известно завтра», — сообщил член комитета Михаил Гершкович РБК.
Источник в РФС уточнил, что перенос заседания связан с эпидемиологической ситуацией в Москве.
«В РФС хотят минимизировать контакты, учитывая, что многие собравшиеся люди предпенсионного или пенсионного возраста», — сказал источник. Другой собеседник РБК подтвердил эту информацию, добавив, что технический комитет, скорее всего, «пройдет в офлайне».
Изначально предполагалось, что технический комитет РФС 29 июня заслушает доклад Черчесова по выступлению сборной России на Евро.
Сборная России заняла последнее место в своей группе. По ходу турнира команда одержала одну победу над Финляндией (1:0) и проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).