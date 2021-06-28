В РФС отложили разговор с Черчесовым по выступлению сборной на чемпионате Европы

«Завтра заседания технического комитета не будет, его перенесли. И в очном режиме он тоже не будет. Когда и во сколько, станет известно завтра», — сообщил член комитета Михаил Гершкович РБК.

Источник в РФС уточнил, что перенос заседания связан с эпидемиологической ситуацией в Москве.

«В РФС хотят минимизировать контакты, учитывая, что многие собравшиеся люди предпенсионного или пенсионного возраста», — сказал источник. Другой собеседник РБК подтвердил эту информацию, добавив, что технический комитет, скорее всего, «пройдет в офлайне».

Изначально предполагалось, что технический комитет РФС 29 июня заслушает доклад Черчесова по выступлению сборной России на Евро.