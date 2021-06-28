Сборная Испании со счетом 5:3 победила команду Хорватии в матче 1/8 финала Евро

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ТАСС, 28 июня. Футболисты сборной Испании в дополнительное время победили команду Хорватии со счетом 5:3 в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча прошла в Копенгагене.

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В составе сборной Испании голы забили Пабло Сарабия (38-я минута), Сесар Аспиликуэта (57) и Ферран Торрес (77). В ворота Унаи Симона мячи отправили Педри (20, автогол), Мирослав Оршич (85) и Марио Пашалич (90+2). В дополнительное время отличились Альваро Мората (100) и Микель Оярсабаль (103). Матч стал самым результативным на текущем турнире.

Автогол Педри стал девятым на этом чемпионате. До Евро-2020 рекордным по числу мячей в свои ворота являлся турнир 2016 года, на котором было забито три автогола. За все предыдущие чемпионаты Европы в сумме футболисты отправили в свои ворота девять мячей. Французский футболист Мишель Платини на турнире 1984 года забил столько же голов, он является лучшим бомбардиром отдельно взятого европейского первенства.

Ранее на Евро-2020 в свои ворота забивали турок Мерих Демирал (Турция — Италия, 0:3), немец Матс Хуммельс (Германия — Франция, 0:1), поляк Войцех Щенсный (Польша — Словакия, 1:2), португальцы Рафаэль Геррейру и Рубен Диаш (оба — Португалия — Германия, 2:4), финн Лукаш Градецки (Финляндия — Бельгия, 0:2), словаки Мартин Дубравка и Юрай Куцка (оба — Словакия — Испания, 0:5). Сарабия, Торрес и Мората отличились на этом турнире во второй раз. Педри стал самым молодым игроком в плей-офф чемпионатов Европы (18 лет 215 дней), он обошел англичанина Уэйна Руни, которому в 2004 году исполнилось 18 лет 244 дня на момент игры ¼ финала против сборной Португалии (2:2, 5:6 — по пенальти). Мората забил пятый мяч на чемпионатах Европы и сравнялся с лучшим бомбардиром испанской команды в истории Евро — Фернандо Торресом.

Путь к плей-офф

Команды встретились на чемпионатах Европы в третий раз, до этого испанцы и хорваты одержали по одной победе. По ходу группового этапа текущего турнира испанцы сыграли вничью со шведами (0:0) и поляками (1:1), а также разгромили словаков (5:0) и вышли в плей-офф со второго места. Сборная Испании является трехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012), также в активе команды серебряные медали первенства (1984).

Хорватская команда в группе обыграла шотландцев (3:1), сыграла вничью с чехами (1:1) и проиграла англичанам (0:1). Высшим достижением хорватов на европейских первенствах является выход в четвертьфинал (1996, 2008). На чемпионате мира 2018 года в России подопечные Златко Далича вышли в финал, где проиграли французам (2:4).

Стадион «Паркен» в Копенгагене вмещает 38 076 болельщиков. Из-за ограничений игры чемпионата Европы в столице Дании могут посещать не более 15 900 зрителей.

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между французами и швейцарцами, который пройдет позднее во вторник. Матч ¼ финала с участием подопечных Луиса Энрике состоится в Санкт-Петербурге 2 июля. В тот же день в Мюнхене сыграют бельгийцы и итальянцы, а 3 июля чехи встретятся с датчанами в Баку. Участники четвертьфинального матча в Риме, который пройдет 3 июля, определятся по итогам встреч Англия — Германия (29 июня, Лондон) и Швеция — Украина (29 июня, Глазго).