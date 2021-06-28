А можно больше таких игр, как Хорватия — Испания? Это самый безумный матч Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
19:00ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
22:001-й таймФранция0Швейцария1
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
Испания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
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7.07Не началсяW48
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11.07Не началсяW49
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34
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22:06 (мск), источник: Чемпионат.com

А можно больше таких игр, как Хорватия — Испания? Это самый безумный матч Евро-2020

Просто невероятное количество событий.

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20
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20
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20
фотографий

Луис Энрике удивил, выпустив на левый фланг защиты Хосе Гайя вместо Жорди Альбы. Возможно, из-за опасения перед контратаками хорватов он выбрал более сбалансированного игрока, хотя на групповом этапе Альба был одним из важнейших игроков. В остальном — как обычно. Эрик Гарсия снова выиграл место у Пау Торреса, а Пабло Сарабия и Ферран Торрес забивали в прошлой игре.

Не стал сюрпризом и выход Альваро Мораты в старте, правда, не потому, что он так хорошо играет, а потому что у Энрике необъяснимая слабость к этому футболисту. В общем, стоило ожидать типичной Испании с 70%+ владения и критической зависимостью от реализации.

А вот Златко Далич не удивил. В отсутствие Ивана Перишича (положительный тест на коронавирус) и Деяна Ловрена в старте ожидаемо вышли Анте Ребич и Дуйе Чалета-Цар, а в остальном обошлось без изменений.

Испания мощно начала игру. Дело не только во владении, хотя и оно было великолепным: 78% при 90% точности паса. Хорваты в первые 10 минут вообще сделали всего пять точных пасов и до гола присутствовали на поле только формально. Владение испанцев было не стерильным.

Первый момент придумала полузащита: Коке здорово ворвался в штрафную, а Педри нашёл его разрезающей передачей. Явный момент, но Коке не ударил не в угол и дал вратарю шанс отбить. Следующий момент получился ещё более явным: Торрес пробежал по флангу и навесил на дальнюю штангу, где Мората бил головой в упор с шести метров, но не попал как следует по мячу. Ну, естественно.

Через две минуты Испания всё-таки забила. И этот гол достоин премии Дубравки: Педри отдал пас вратарю, в створ, но несильно и удобно в ногу, а Унаи Симон просто не попал по мячу. Чуть зацепил, и тот покатился в угол. Кошмарный, идиотский автогол.

Наверное, ни одной команде с начала Евро-2020 не приходилось сделать для гола так мало, как хорватам, чтобы выйти вперёд в этом матче. Они даже не прессинговали: просто стояли на своей половине поля и смотрели, как испанцы забивают сами себе.

Автогол сам по себе — неприятность, но ещё хуже были его последствия. Испания надолго бросила играть и за следующие 15 минут нанесла всего один удар по воротам Ливаковича (в первые 20 минут было четыре удара). Более того, хорваты пару раз зацепились за мяч на чужой половине поля и дважды опасно прорывались в штрафную, доведя один из моментов до удара Николы Влашича в пяти метров. Испанцы утратили контроль над игрой, а мяч застрял в центре поля.

В голевой атаке испанцев сначала тоже ничего не предвещало опасности. Был неспешный перекат мяча, но события ускорил Сарабия: он оказался на правом фланге, сместился с фланга в центр, получил пас от Коке и отдал точно на Педри, хотя против него нарушали правила. Резкая смена позиции сбила позиции хорватов: они слишком стянулись к мячу и оголили противоположный фланг. Поэтому Ферран и Гайя на протяжении всего эпизода были вдвоём против одного соперника. В течение 10 секунд Гайя нанёс два удара из одной и той же точки, и каждый раз его партнёры по команде были первыми на подборе: сначала Коке и Сарабия сохранили мяч и продолжили атаку, потом Сарабия добил с третьего удара.

Удивительная пассивность при обороне и великолепная игра Сарабии, который разогнал эту атаку, сохранил мяч после первого удара и сам нанёс голевой. Ну и сама смена фланга (Торрес оказался слева, а он — справа) тоже внесла беспорядок. На самом деле, эпизод был не единичным, Сарабия и Торрес поменялись флангами насовсем.

Если учесть, что команде Энрике просто не повезло выйти вперёд, потом не повезло с пропущенным голом, а потом они преодолели эмоциональные последствия автогола — было трудно представить, за счёт чего хорваты могут победить после перерыва. Было больше похоже, что испанцы борются не с хорватами, а сами с собой.

Второй гол в ворота Ливаковича был похож на момент, который упустил Мората. Только на этот раз подача шла с левого фланга (зато подавал тоже Торрес). Ну структурно та же ошибка, что и в первом голе: слишком узкая оборона, из-за чего на дальнем фланге остаётся свободный игрок. Сейчас это был Сарабия. Аспиликуэта сделал рывок в его зону, и Сарабия отошёл дальше на фланг, поменявшись с фулбеком местами. Ну и сам удар отличный: Аспиликуэта своевременно рванул из-за спину Гвардиола, легко выиграл позицию (даже слишком легко) и уверенно пробил мимо вратаря.

Казалось, что при удобном счёте испанцам будет ещё проще всё контролировать: хорватам придётся раскрываться, появится пространство и можно доводить матч до победы. Но почему-то второй забитый гол плохо повлиял на команду. В частности, стал хуже держаться мяч. Отходить назад и защищать преимущество, конечно, не стали (не умеют), но и высокое владение стало рискованным. У хорватов прошли три опасные атаки в течение 10 минут.

Лучший момент имел Гвардиол, который проиграл Аспиликуэте позицию при пропущенном голе. Влашич прошёл по флангу, разыграл с Гвардиолом стенку, и тот бил с 10 метров и из-под защитника (кстати, Аспиликуэты, который не успел накрыть удар). Симон вытащил сложнейший удар. Ещё более сложный он вытащил от Крамарича, который бил из офсайда. Эпизод не пошёл в статистику, но очень хорошо показывает, как вратарь справился с последствиями своей ошибки: как будто её и не было. После того эпизода Симон был великолепен.

Энрике заметил, что его команда не контролирует ситуацию, и тут же отреагировал двойной заменой. Вместо Гарсии вышел Пау Торрес — неожиданная замена центрального защитника без травмы — а вместо Сарабии появился Дани Ольмо. Это значило, что Торрес в очередной раз меняет фланг. Он снова ушёл направо и через пять минут забил.

Судья Джюнейт Чакыр сделал паузу в игре, чтобы футболисты могли попить. И возобновил игру, когда никто не был готов: ни хорваты, ни испанцы. В частности, Коке и Гвардиол в момент возобновления игры пили — стояли на поле с бутылками. Торрес оказался один на дальнем фланге и вышедший на замену Пау Торрес быстро сделал передачу на 40 метров. Вингер «Сити» легко убрал догонявшего Гвардиола на противоходе и пробил вратарю между ног. Но сама ситуация — абсурд.

3:1 за 13 минут до конца — это очень похоже на победу. И очень трудно объяснить, почему именно после этого начался худший отрезок испанцев за всю игру.

Сборная Далича отреагировала на третий пропущенный так же, как на второй: всплеском активности. Далич сделал двойную замену и перешёл на 3−4−3 с тремя форвардами в узкой позиции, который постоянно играли в штрафной, и Пашаличем и Брекало в роли вингбэков. Очень рискованно, хотя при таком счёте ничего другого не оставалось. Хорватия действительно тут же стала нагнетать давление: забрала мяч, вступала в отбор после потерь и мощно загружала фланги. Удивительно, но Испания оказалась к этому не готова. Команда не смогла ни забрать мяч и усыпить игру, ни защищаться без мяча.

Второй гол — имени Модрича. Сбил с толку всю оборону, подключившись в штрафную при ауте, подхватил мяч, протащил к воротам и выдержал идеальную паузу, а потом вложил мяч в ногу Будимиру. Тот бил с метра, мяч каким-то чудом заблокировал Аспиликуэта, но с добиванием Оршича никто не справился.

Третий гол начался с отбора Брозовича в центре поля и быстром переходе в атаку. Оршич подключился из глубины и вбежал прямо в центр вратарской — за никто не бежал и его никто не встретил, а Пау Торрес, который должен был с ним играть при подаче, очень удивился, обнаружив Оршича у себя за спиной и стал предъявлять претензии партнёрам. Безобразная игра в защите, и лично Торреса, и команды в целом.

Только в такой безумной игре Мората мог забить победный гол, причём классный: он не замкнул подачу на пустые ворота, а обработал сильный пас и тут же пробил с левой под перекладину. Но в целом по уровню нелогичности всего происходящего это было именно безумие.

Испанцы нелепо забили сами себе, хотя были очевидно лучше, сравняли счёт в отрезке, когда у них мало что получалось, потом гол Аспиликуэты с игры с позиции центрального нападающего, идиотский гол имени паузы на водопой, дворовый футбол в концовке, ну и да, классный победный гол Мораты не из офсайда. Это совершенно зашкаливающее количество странных событий на 120 минут игрового времени.

О качестве футбола говорить не хочется. Да, оно было невысоким, зато сколько сюжетов. Во всех матчах группового этапа у хорватов не было такого количества событий, как в этой игре с испанцами. Побольше бы таких игр.

Хорваты заслуживают только комплиментов. Минут 5−7 в первом тайме и минут 10−15 во втором они взрывались качественными атаками (заметную роль в обоих отрезках играл Влашич) и если не прижимали Испанию, то как минимум создавали отличные моменты на встречных курсах. И отдельно надо отметить Модрича. На третьем месте в команде по количеству точных пасов, при этом ни одной невынужденной потери за 90 минут основного времени и два паса под удар, один из которых — голевой. Он включается эпизодами, но каждый раз это безумно опасно.

А Испания слишком не умеет контролировать ход матча, в котором она явно превосходит соперника. На этом фоне даже скучнейшая Англия выглядит логично и убедительно.

Кирилл Хаит

Хорватия
3:5ДВ
Основное время: 3:3 (1:1)
Испания
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