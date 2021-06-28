Отчет Черчесова по выступлению сборной России на чемпионате Европы перенесен на 30 июня
Изначально Черчесов должен был представить доклад о выступлении сборной на чемпионате Европы во вторник, 29 июня.
Изначально Черчесов должен был представить доклад о выступлении сборной на чемпионате Европы во вторник, 29 июня.
Заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС) с участием главного тренера сборной России Станислава Черчесова перенесено на среду, 30 июня.
«Заседание перенесено на послезавтра, потому что запретили собираться в связи с пандемией. Сказали, что надо технически подготовиться, в среду заседание техкома пройдет онлайн», — приводит ТАСС слова члена комитета РФС Михаила Гершковича.
Россия заняла последнее место в группе. По ходу турнира команда одержала победу над Финляндией (1:0), проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).