Хорватия и Испания (3:5) выдали результативнейший матч Евро за 60 лет. И второй в истории
Хорваты/югославы — вообще по ним спецы.
Хорваты/югославы — вообще по ним спецы.
Сразу два вчерашних матча залетели в топ самых результативных матчей Евро. Сначала Испания и Хорватия выдали дичайший спектакль, забив на двоих восемь — второй результат в истории Евро и первый за 60 лет. А затем Франция и Швейцария оформили шесть и тоже вошли в историю.
Самые результативные матчи в истории Евро:
Югославы — однозначный рекордсмен, просто магнит веселья на чемпионатах Европы: как самостоятельная большая страна она четырежды участвовала в мегарезультативных матчах (три поражения и одна победа — в самом-самом). В новом веке Хорватия, входившая в состав Югославии до 1991-го, попала в топ второй раз.
Евро-2020 остался один суперрезультативный матч (от шести голов), чтобы обойти Евро-2000 и стать ярчайшим в истории.
В 1960-м основной турнир Евро состоял всего из четырех матчей: начинали с полуфиналов — и первый же из них вошел в историю. На «Парк де Пренс» в Париже у французов после часа игры все было под контролем, но потом случился мощнейший камбэк.
На перестрелку намекало самое начало: югославы забили на 11-й, французы ответили меньше, чем за минуту. После тишины французы забили перед самым перерывом, в начале второго команды накидали друг другу еще — 4:2 за полчаса до конца. И тут Францию накрыла одна из самых ярких вспышек в истории мирового футбола (на решающих стадиях
Главный герой — форвард Дражан Еркович, он забил четвертый и пятый. Между прочим, Еркович — хорват, он провел почти всю карьеру в загребском «Динамо». Правда,
Кстати, именно Еркович в начале 1990-х стал первым тренером самостоятельной сборной Хорватии.
Испания — Югославия 4:3. Это незабываемая развязка группы Евро-2000: испанцы с Канисаресом, Сальгадо, Эльгерой и Раулем уже почти вылетели, но дважды забили в самом конце и спаслись. Авторы чуда — Гаиска Мендьета (гол с пенальти на 90+3) и Альфонсо (победный на 90+6). А лучшим игроком такого матча все равно признали Пепа Гвардиолу.
Нидерланды — Югославия 6:1. Единственный случай в истории Евро, когда одна из команд забила шесть мячей, причем это четвертьфинал.
Франция — Исландия 5:2. По пути к домашнему финалу Евро-2016 французы жестко прибили одну из самых красивых историй турнира. Это тот самый матч, куда приехала болеть 1/12 всего населения Исландии, вдохновившись победой над англичанами на предыдущей стадии. Но уже к перерыву увидели 0:4. Правда, прощальному «Ху!» даже это не помешало.