Бускетс: Симону не повезло с автоголом, но психологически он очень устойчив

«Мы могли рано выпасть из игры, но показали характер. Когда Хорватия сменила схему, они начали действовать намного выше, и мы не сразу смогли приспособиться.



К сожалению, Ольмо не смог сделать счет 4:1 как раз перед тем, как хорваты перестроились. Но в целом я очень доволен результатом и выходом в четвертьфинал. Унаи Симон знает, что мы ему полностью доверяем. С автоголом не повезло, но он психологически очень устойчив и амбициозен, что и продемонстрировал сегодня. После пропущенного гола он играл исключительно надежно и сделал несколько отличных сейвов, — приводит слова Бускетса пресс-служба УЕФА.