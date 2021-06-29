Гари Линекер: Возможно, лучший день футбола, что я видел
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от игрового дня на Евро-2020.
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от игрового дня на Евро-2020.
— Это, возможно, лучший день футбола, что я
Хорватия отыгралась с 1:3 у Испании, уступая к 84-й минуте. Пашалич сравнял на 92-й. В дополнительное время Испания забила дважды и прошла в четвертьфинал.
Швейцария отыгралась с 1:3 у Франции, уступая к 81-й минуте. Гавранович сравнял на 90-й. Идет дополнительное время.