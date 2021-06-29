Хорваты и швейцарцы сотворили историю чемпионата Европы
В матчах 1/8 финала Евро-2020 сборные Хорватии и Испании сумели сделать то, что не удавалось никому в истории турнира.
В матчах 1/8 финала Евро-2020 сборные Хорватии и Испании сумели сделать то, что не удавалось никому в истории турнира.
Обе команды смогли перевести свои матчи в дополнительное время, уступая в счете за 10 минут до конца.
Швейцарцы сократили отставание на 81-й минуте, а сравняли счет на 90-й, хорваты же и вовсе начали погоню на 85-й, добились ничьей на 90+2-й.
Предыдущий рекорд принадлежал сборной Чехии, которая в 2016 году лишила хорватов победы, забив на 76-й и 89-й минутах.