Швейцария по пенальти обыграла Францию в 1/8 финала Евро-2020
Сборная Франции уступила Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы.
Сборная Франции уступила Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы.
В первом тайме швейцарцы забили один мяч. После перерыва у них был шанс удвоить преимущество, но Уго Льорис отразил пенальти.
После этого Карим Бензема оформил дубль, а затем ассистировал Полю Погба, который отправил мяч в девятку ворот швейцарцев.
В концовке встречи сборной Швейцарии удалось отыграться, а на 91-й минуте сравнять счет.
Дополнительное время обошлось без голов. Победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались швейцарцы. Единственным из бьющих футболистов, не реализовавшим свою попытку, стал француз Килиан Мбаппе. Вратарь швейцарцев Ян Зоммер отразил удар. Следующим соперником Швейцарии будет Испания.