Падение Франции. Швейцария отправила чемпионов мира домой
Главная сенсация Евро-2020.
Главная сенсация Евро-2020.
В понедельник состоялась главная сенсация Евро-2020 — очевидный фаворит турнира, действующий чемпион мира Франция уступила в серии пенальти Швейцарии.
Вы же тоже до этого понедельника считали
Признайтесь, вы ведь не особенно многого ждали от встречи Франции и Швейцарии? Победа фаворита на классе казалась самым ожидаемым исходом —
А ведь швейцарцы ранее особого впечатления не производили — пожалуй, им даже повезло с наличием в группе раскладной Турции. Франция же казалась командой, которая идеально разрушает чужой футбол, но не слишком хорошо выстраивает в атаке свой. Все позиционное наступление «Трехцветных» строится вокруг гения Поля Погба — придумает полузащитник «МЮ»
Даже не знаешь, что восхитило больше — героическое сопротивление и железный характер Швейцарии, сумевшей собраться после 1:3 и перевести матч в овертайм, волшебство, которое в середине второго тайма устроили французы. Первый гол Карима Бензема и мяч Погба получились восхитительными. Нет, не так — потрясающе восхитительны! Или решающая ошибка Мбаппе в серии пенальти — удар молодого гения потащит Зоммер. И Франция пала…
Понятно, что в каждый игровой день Евро такого безумия не будет. Но этот невероятный понедельник полностью изменил восприятие турнира — унылым он теперь точно в памяти не останется.
Но даже на фоне такой мегасенсации сумасшедшая перестрелка Испании и Хорватии выглядит настоящим праздником. Тут было все, что только есть в футболе. И чудовищный в своей нелепости автогол имени Унаи Симона. И невероятная развязка основного времени с чудесным спасением хорватов — как тут не вспомнить, что в «Спартаке» Марио Пашалич любил забивать в концовках. И камбэк испанцев, хотя, казалось бы, именно они, вроде как пришибленные психологически, должны развалиться в овертайме. Возможно, кстати, что так оно и произошло бы, если бы не чудесный сэйв Симона, который отмазался за свой ляп в первом тайме.
А как вам победный гол Альваро Мораты — человека, которого в Испании травили после группового этапа так, что Артему Дзюбе и Станиславу Черчесову не снилось? Дошло даже до угроз в адрес семьи форварда.
Понятно, что минуты с 80-й матч превратился в веселый «дыр-дыр», который наверняка поверг в ужас тактических гиков. Да наплевать!
Более того, чуть позже выяснилось, что Испания и Хорватия разбудили и остальных, практически как декабристы — Герцена.
Супердень! Суперсенсация в Бухаресте!
А в питерском четвертьфинале теперь встретятся Испания и Швейцария.