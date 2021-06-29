Падение Франции. Швейцария отправила чемпионов мира домой

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3Швейцария3
1/8 финала
тв
19:00Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцария
Испания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
01:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Падение Франции. Швейцария отправила чемпионов мира домой

Главная сенсация Евро-2020.

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24
фотографии
24
фотографии

В понедельник состоялась главная сенсация Евро-2020 — очевидный фаворит турнира, действующий чемпион мира Франция уступила в серии пенальти Швейцарии.

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Вы же тоже до этого понедельника считали плей-офф этого Евро довольно унылым, как и сам турнир в целом?

Признайтесь, вы ведь не особенно многого ждали от встречи Франции и Швейцарии? Победа фаворита на классе казалась самым ожидаемым исходом — какие-нибудь спокойные 1:0 или 2:0. А в реальности мы получили совершенно фантастическую игру — не менее зрелищную и яркую, чем парой часов ранее в Копенгагене. Даже с таким же сюжетом — 1:0, 1:3, 3:3 в самой концовке…

А ведь швейцарцы ранее особого впечатления не производили — пожалуй, им даже повезло с наличием в группе раскладной Турции. Франция же казалась командой, которая идеально разрушает чужой футбол, но не слишком хорошо выстраивает в атаке свой. Все позиционное наступление «Трехцветных» строится вокруг гения Поля Погба — придумает полузащитник «МЮ» что-то эдакое или нет. И это с таким мощнейшим составом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Даже не знаешь, что восхитило больше — героическое сопротивление и железный характер Швейцарии, сумевшей собраться после 1:3 и перевести матч в овертайм, волшебство, которое в середине второго тайма устроили французы. Первый гол Карима Бензема и мяч Погба получились восхитительными. Нет, не так — потрясающе восхитительны! Или решающая ошибка Мбаппе в серии пенальти — удар молодого гения потащит Зоммер. И Франция пала…

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Понятно, что в каждый игровой день Евро такого безумия не будет. Но этот невероятный понедельник полностью изменил восприятие турнира — унылым он теперь точно в памяти не останется.

Но даже на фоне такой мегасенсации сумасшедшая перестрелка Испании и Хорватии выглядит настоящим праздником. Тут было все, что только есть в футболе. И чудовищный в своей нелепости автогол имени Унаи Симона. И невероятная развязка основного времени с чудесным спасением хорватов — как тут не вспомнить, что в «Спартаке» Марио Пашалич любил забивать в концовках. И камбэк испанцев, хотя, казалось бы, именно они, вроде как пришибленные психологически, должны развалиться в овертайме. Возможно, кстати, что так оно и произошло бы, если бы не чудесный сэйв Симона, который отмазался за свой ляп в первом тайме.

А как вам победный гол Альваро Мораты — человека, которого в Испании травили после группового этапа так, что Артему Дзюбе и Станиславу Черчесову не снилось? Дошло даже до угроз в адрес семьи форварда.

Понятно, что минуты с 80-й матч превратился в веселый «дыр-дыр», который наверняка поверг в ужас тактических гиков. Да наплевать!

Более того, чуть позже выяснилось, что Испания и Хорватия разбудили и остальных, практически как декабристы — Герцена.

Супердень! Суперсенсация в Бухаресте!

А в питерском четвертьфинале теперь встретятся Испания и Швейцария.

Франция
3:3
По пенальти: 4:5Основное время: 3:3 (0:1)
Швейцария
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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