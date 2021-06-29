Тренер Швейцарии после плохого старта на Евро написал открытое письмо стране. Это стоит прочитать

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Швейцария совершила чудо: проигрывая на 80-й минуте 1:3, она отыгралась и по пенальти прошла Францию. Один из героев сказки — тренер Владимир Петкович. Он достойно подготовил команду к матчу против чемпионов мира, усилил игру заменами (Гавранович забил, Мбабу отдал голевую) и теперь празднует великую победу.

Хотя еще 12 дней назад швейцарские фанаты уничтожали Петковича за обидные 1:1 с Уэльсом и безысходные 0:3 против Италии. Тренер не промолчал — он написал пронзительное открытое письмо в газету CH Media.

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Мы хотели подарить вам волшебную ночь, чтобы вы гордились нами и нашей Швейцарией. После многих невзгод из-за длительного периода пандемии мы хотели порадовать вас победой над Италией. Мы так долго готовились к матчу — возможно, даже чересчур.

И в итоге оставили только разочарование. Разочарование для вас, для нас и для четырех тысяч швейцарцев, поддержавших команду в Риме. Мы очень сожалеем об этом. Команда живет вместе с 26 мая: футбольное поле — отель — столовая — спальня. Все игроки объединены одной целью — побеждать ради вас, ради страны. Обыграть другие сборные. Быть лучшими. Каждую минуту и секунду.

Вы много обсуждаете нашу сборную, читаете о ее проблемах и обсуждаете их. Как тренер, я вместе с игроками нахожусь под особым наблюдением. Мы не всегда делаем то, чего вы ожидаете от нас. Но мы всегда стараемся соответствовать вашим требованиям. К сожалению, это не всегда удается. Мы похожи на большую семью. Бывают конфликты, кто-то может оступиться, но мы вместе решаем проблемы, обнимаем друг друга и продолжаем двигаться дальше.

Могу заверить, что к каждой игре мы готовимся скрупулезно, усердно и целенаправленно. Завтра будет новый день. В матче с Италией мне не удалось так настроить сборную, чтобы мы победили. Но в матче с Турцией у нас есть еще один шанс выйти в плей-офф. В решающей игре мы должны не только сыграть правильно тактически, но и следовать нашим ценностям и добродетелям: солидарности, самоидентификации, радости, уважению. Мы сделаем это.

Ян Зоммер вернулся к нам вчера — он стал отцом дочери Найлы. Это чудесный момент для всей команды. Помните: у футболистов и тренеров тоже есть чувства, страхи и радости. Как и все, мы тоже уязвимы. Вот почему нам нужна вся ваша поддержка перед решающей игрой. Нужна ваша солидарность. Ваш позитив.

Мы сделаем все возможное, чтобы в воскресенье вечером мы были счастливы вместе. Чтобы гордились вместе нашей сборной и нашей Швейцарией.