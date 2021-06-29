Мбаппе выступил с заявлением после нереализованного пенальти и вылета Франции с Евро-2020

«Очень сложно перевернуть страницу. Безмерная печаль после этого вылета, мы не смогли достичь своей цели. Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но у меня ничего не вышло. Будет сложно уснуть, но, к сожалению, я так люблю именно взлёты и падения этого вида спорта. Я знаю, что вы, фанаты, были разочарованы, но я всё же хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку и за то, что вы всегда в нас верили. Самое главное — стать ещё сильнее к ближайшим испытаниям. Поздравления и удачи Швейцарии», — написал Мбаппе в своём «Инстаграме».