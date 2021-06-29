«Закрыли критикам рты». Джака о победе сборной Швейцарии в матче с Францией на Евро-2020

«Это невероятное чувство. Каждый швейцарец может просто гордиться. Это была Франция, а не заурядная команда, это все должны знать! Написано столько, что наша команда высокомерная. Но сегодня мы закрыли критикам рты», — приводит слова Джаки Blick.