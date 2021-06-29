Евро напомнил, за что мы так любим футбол

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В такие дни хочется порадоваться, что когда-то в детстве все мы заболели футболом и можем испытывать такое:

Что это был за день!

Гари Линекер, поразившись спасительному третьему голу Швейцарии на излете девяностой минуты, написал в твиттере: «Возможно, это лучший футбольный день, который я когда-либо видел».

Я видел меньше Линекера — и на эмоциях склонен согласиться. Даже если когда-то случались дни более интенсивные и футбольно искристые, давайте признаем: давно не приходилось так часто хвататься за голову и кричать.

В такой день даже xG сдавался и признавал: это круто (в двух матчах в сумме — 13,54 ожидаемых гола). Рекорды рушились один за другим. До 28 июня 2021 года ни одна команда, проигрывавшая к 80-й минуте в два мяча, не избегала поражений. А в понедельник это случилось ДВАЖДЫ за несколько часов.

Или давайте возьмем самые результативные дни в истории Евро.

23 июня 2021 года — 18 голов за 4 матча.

21 июня 2000 года — 14 голов за 4 матча.

28 июня 2021 года — 14 голов за 2 матча.

Но довольно цифр.

Этот день запомнится не сухой сводкой рекордов, а эмоциональными надломами — именно напор и страсть сделали 28 июня особенным. Некоторые истории мне хочется выделить и запомнить навсегда — чтобы возвращаться к ним спустя годы.

Главным героем спасительной 7-минутки хорватов стал Мислав Оршич, который на Евро до этого не провел ни минуты, да и в заявку-то попал всего раз (отсидел на скамейке игру против Чехии). Он вышел на 67-й минуте при 1:2 (место нашлось только из-за коронавируса Ивана Перишича): сначала втащил мяч в суматохе у ворот Симона, а потом с левого фланга закинул ракетной мощности подачу на Пашалича. 1+1 за 25 минут от человека, который дебютировал на Евро.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQrEhSDskWy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQrEhSDskWy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQrEhSDskWy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Оршич в сборной уже два года, но все это время как запасной — в основе доверяют что-то типа Мальты в отборе. А до 2019-го Мислава вы даже не видели: три с половиной года он провел в Южной Корее и Китае. Все это время рядом была жена Сюзана. Они познакомились в старших классах школы и больше не расставались — вместе исследовали корейские Кванъян и Ульсан, китайский Чунчунь. Забивая, Оршич всегда целует татуировку на руке, посвящая гол жене и сыну Мануэлю. Так было и сейчас с испанцами.

А Лука Модрич? Когда говоришь «лидер» — представляешь именно это. На 38-й минуте Анте Ребич вдруг выскочил с поля, чтобы поменять бутсы (за семь, блин, минут до перерыва при счете 1:1), хорваты в меньшинстве пропустили, и Лука, по данным Marca, лютовал: что-то в стиле «Парни ложатся под мяч, а ты там шнуруешься». Но это не брезгливый ор поднявшей нос звезды — совсем нет, так он мотивировал остальных. Модрич сам был везде и показывал, как надо. Обратили внимание, как он протащил мяч по штрафной испанцев к правому краю вратарской перед тем, как счет стал 2:3? Без его видения пространства никакого камбэка и не было бы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQrL3-QsGUU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQrL3-QsGUU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQrL3-QsGUU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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А Мората? Он не скрывает давние психологические проблемы — любые трудности на поле Альваро переживает сильнее остальных и иногда не спит ночами, постоянно работает с психологом. На Евро — на фоне тотальной усталости болельщиков, разочарования реализацией и действительно кошмарных моментов — его семье присылали угрозы, а его дети, надевшие футболки с фамилией Мората, прямо в Севилье выслушивали гадости и оскорбления. Мужчина набрался сил и публично высказался о давлении на семью — а через пару дней в решающий момент, при 3:3, забил технически сложнейший гол. Принес стране победу и четвертьфинал. Стране, подавляющее большинство которой не хотело видеть его в основе (7% голосов на сайте Marca) и часть которой скатилась до угроз семье. Такой ответ на давление выглядит идеально.

А Стивен Цубер, когда-то не закрепившийся в ЦСКА? Как и Оршич, он приехал на Евро запасным. В первых двух турах — всего 34 минуты на поле. Следующие два матча — 4 голевые передачи. Это повторение рекорда Евро, столько же было у Любинко Друловича (в 2000-м), Карела Поборски (в 2004-м) и Эдена Азара с Аароном Рэмзи (в 2016-м). 4 ассиста — это больше, чем Цубер сделал за два последних сезона в Бундеслиге!

А тренер Швейцарии Владимир Петкович? Когда в группе все надломилось (1 очко после двух туров, домашние медиа мочили из всех орудий за якобы бесхарактерность), он обратился к стране с открытым письмом. Почитайте полный перевод этого приятного человеческого обращения (не «передаю привет болельщикам», а уважительный, теплый разговор, будто со знакомым), а я выделю другую цитату.

За сутки до игры с французами Петковича спросили, что он думает про критику, обрушившуюся в группе. И он, забыв обиды, пошутил: «За семь лет я уже ко всему привык и намазал голову вазелином. Чтобы вода [критика] спокойно стекала, а я ничего не чувствовал».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQrhPlKMEWW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQrhPlKMEWW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQrhPlKMEWW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вот с таким настроем тренер вышел на матч против чемпионов мира — и победил. Чтобы после триумфа продолжить: «Сегодня я не буду поливать голову шампанским — там все еще есть вазелин. Но сейчас я счастлив. Под конец матча даже не мог говорить — сорвал голос и потерял несколько литров воды с потом. К счастью, рядом стояли бутылки — я мог брать одну за другой и пить».