Евро напомнил, за что мы так любим футбол
Владислав Воронин — о незабываемом
Владислав Воронин — о незабываемом
В такие дни хочется порадоваться, что
Что это был за день!
Гари Линекер, поразившись спасительному третьему голу Швейцарии на излете девяностой минуты, написал в твиттере: «Возможно, это лучший футбольный день, который я
Я видел меньше Линекера — и на эмоциях склонен согласиться. Даже если
В такой день даже xG сдавался и признавал: это круто (в двух матчах в сумме — 13,54 ожидаемых гола). Рекорды рушились один за другим. До 28 июня 2021 года ни одна команда, проигрывавшая к 80-й минуте в два мяча, не избегала поражений. А в понедельник это случилось ДВАЖДЫ за несколько часов.
Или давайте возьмем самые результативные дни в истории Евро.
Но довольно цифр.
Этот день запомнится не сухой сводкой рекордов, а эмоциональными надломами — именно напор и страсть сделали 28 июня особенным. Некоторые истории мне хочется выделить и запомнить навсегда — чтобы возвращаться к ним спустя годы.
Главным героем спасительной 7-минутки хорватов стал Мислав Оршич, который на Евро до этого не провел ни минуты, да и в
Оршич в сборной уже два года, но все это время как запасной — в основе доверяют
А Лука Модрич? Когда говоришь «лидер» — представляешь именно это. На 38-й минуте Анте Ребич вдруг выскочил с поля, чтобы поменять бутсы (за семь, блин, минут до перерыва при счете 1:1), хорваты в меньшинстве пропустили, и Лука, по данным Marca, лютовал:
А Мората? Он не скрывает давние психологические проблемы — любые трудности на поле Альваро переживает сильнее остальных и иногда не спит ночами, постоянно работает с психологом. На Евро — на фоне тотальной усталости болельщиков, разочарования реализацией и действительно кошмарных моментов — его семье присылали угрозы, а его дети, надевшие футболки с фамилией Мората, прямо в Севилье выслушивали гадости и оскорбления. Мужчина набрался сил и публично высказался о давлении на семью — а через пару дней в решающий момент, при 3:3, забил технически сложнейший гол. Принес стране победу и четвертьфинал. Стране, подавляющее большинство которой не хотело видеть его в основе (7% голосов на сайте Marca) и часть которой скатилась до угроз семье. Такой ответ на давление выглядит идеально.
А Стивен Цубер,
А тренер Швейцарии Владимир Петкович? Когда в группе все надломилось (1 очко после двух туров, домашние медиа мочили из всех орудий за якобы бесхарактерность), он обратился к стране с открытым письмом. Почитайте полный перевод этого приятного человеческого обращения (не «передаю привет болельщикам», а уважительный, теплый разговор, будто со знакомым), а я выделю другую цитату.
За сутки до игры с французами Петковича спросили, что он думает про критику, обрушившуюся в группе. И он, забыв обиды, пошутил: «За семь лет я уже ко всему привык и намазал голову вазелином. Чтобы вода [критика] спокойно стекала, а я ничего не чувствовал».
Вот с таким настроем тренер вышел на матч против чемпионов мира — и победил. Чтобы после триумфа продолжить: «Сегодня я не буду поливать голову шампанским — там все еще есть вазелин. Но сейчас я счастлив. Под конец матча даже не мог говорить — сорвал голос и потерял несколько литров воды с потом. К счастью, рядом стояли бутылки — я мог брать одну за другой и пить».
Таким и хочется видеть крупный турнир. Когда