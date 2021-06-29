Евро напомнил, за что мы так любим футбол

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3Швейцария3
1/8 финала
тв
19:00Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцария
Испания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Финляндия
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4
Россия
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Уэльс
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3
Швейцария
34
4
Турция
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Группа C
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Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
09:39 (мск), источник: Sports.Ru

Евро напомнил, за что мы так любим футбол

Владислав Воронин — о незабываемом камбэк-понедельнике.

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В такие дни хочется порадоваться, что когда-то в детстве все мы заболели футболом и можем испытывать такое:

Что это был за день!

Гари Линекер, поразившись спасительному третьему голу Швейцарии на излете девяностой минуты, написал в твиттере: «Возможно, это лучший футбольный день, который я когда-либо видел».

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Я видел меньше Линекера — и на эмоциях склонен согласиться. Даже если когда-то случались дни более интенсивные и футбольно искристые, давайте признаем: давно не приходилось так часто хвататься за голову и кричать.

В такой день даже xG сдавался и признавал: это круто (в двух матчах в сумме — 13,54 ожидаемых гола). Рекорды рушились один за другим. До 28 июня 2021 года ни одна команда, проигрывавшая к 80-й минуте в два мяча, не избегала поражений. А в понедельник это случилось ДВАЖДЫ за несколько часов.

Или давайте возьмем самые результативные дни в истории Евро.

  • 23 июня 2021 года — 18 голов за 4 матча.
  • 21 июня 2000 года — 14 голов за 4 матча.
  • 28 июня 2021 года — 14 голов за 2 матча.

Но довольно цифр.

Этот день запомнится не сухой сводкой рекордов, а эмоциональными надломами — именно напор и страсть сделали 28 июня особенным. Некоторые истории мне хочется выделить и запомнить навсегда — чтобы возвращаться к ним спустя годы.

Главным героем спасительной 7-минутки хорватов стал Мислав Оршич, который на Евро до этого не провел ни минуты, да и в заявку-то попал всего раз (отсидел на скамейке игру против Чехии). Он вышел на 67-й минуте при 1:2 (место нашлось только из-за коронавируса Ивана Перишича): сначала втащил мяч в суматохе у ворот Симона, а потом с левого фланга закинул ракетной мощности подачу на Пашалича. 1+1 за 25 минут от человека, который дебютировал на Евро.

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Оршич в сборной уже два года, но все это время как запасной — в основе доверяют что-то типа Мальты в отборе. А до 2019-го Мислава вы даже не видели: три с половиной года он провел в Южной Корее и Китае. Все это время рядом была жена Сюзана. Они познакомились в старших классах школы и больше не расставались — вместе исследовали корейские Кванъян и Ульсан, китайский Чунчунь. Забивая, Оршич всегда целует татуировку на руке, посвящая гол жене и сыну Мануэлю. Так было и сейчас с испанцами.

А Лука Модрич? Когда говоришь «лидер» — представляешь именно это. На 38-й минуте Анте Ребич вдруг выскочил с поля, чтобы поменять бутсы (за семь, блин, минут до перерыва при счете 1:1), хорваты в меньшинстве пропустили, и Лука, по данным Marca, лютовал: что-то в стиле «Парни ложатся под мяч, а ты там шнуруешься». Но это не брезгливый ор поднявшей нос звезды — совсем нет, так он мотивировал остальных. Модрич сам был везде и показывал, как надо. Обратили внимание, как он протащил мяч по штрафной испанцев к правому краю вратарской перед тем, как счет стал 2:3? Без его видения пространства никакого камбэка и не было бы.

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А Мората? Он не скрывает давние психологические проблемы — любые трудности на поле Альваро переживает сильнее остальных и иногда не спит ночами, постоянно работает с психологом. На Евро — на фоне тотальной усталости болельщиков, разочарования реализацией и действительно кошмарных моментов — его семье присылали угрозы, а его дети, надевшие футболки с фамилией Мората, прямо в Севилье выслушивали гадости и оскорбления. Мужчина набрался сил и публично высказался о давлении на семью — а через пару дней в решающий момент, при 3:3, забил технически сложнейший гол. Принес стране победу и четвертьфинал. Стране, подавляющее большинство которой не хотело видеть его в основе (7% голосов на сайте Marca) и часть которой скатилась до угроз семье. Такой ответ на давление выглядит идеально.

А Стивен Цубер, когда-то не закрепившийся в ЦСКА? Как и Оршич, он приехал на Евро запасным. В первых двух турах — всего 34 минуты на поле. Следующие два матча — 4 голевые передачи. Это повторение рекорда Евро, столько же было у Любинко Друловича (в 2000-м), Карела Поборски (в 2004-м) и Эдена Азара с Аароном Рэмзи (в 2016-м). 4 ассиста — это больше, чем Цубер сделал за два последних сезона в Бундеслиге!

А тренер Швейцарии Владимир Петкович? Когда в группе все надломилось (1 очко после двух туров, домашние медиа мочили из всех орудий за якобы бесхарактерность), он обратился к стране с открытым письмом. Почитайте полный перевод этого приятного человеческого обращения (не «передаю привет болельщикам», а уважительный, теплый разговор, будто со знакомым), а я выделю другую цитату.

За сутки до игры с французами Петковича спросили, что он думает про критику, обрушившуюся в группе. И он, забыв обиды, пошутил: «За семь лет я уже ко всему привык и намазал голову вазелином. Чтобы вода [критика] спокойно стекала, а я ничего не чувствовал».

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Вот с таким настроем тренер вышел на матч против чемпионов мира — и победил. Чтобы после триумфа продолжить: «Сегодня я не буду поливать голову шампанским — там все еще есть вазелин. Но сейчас я счастлив. Под конец матча даже не мог говорить — сорвал голос и потерял несколько литров воды с потом. К счастью, рядом стояли бутылки — я мог брать одну за другой и пить».

Таким и хочется видеть крупный турнир. Когда что-то не получается — найдется орущий и прущий Модрич. Когда не хватит лидеров — выскочит оставшийся в тени, но предельно заряженный Оршич или расцветший Цубер. Когда придет пора настроиться — намажем голову вазелином. Спасибо, Евро-2020.

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Италия
Италия
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Югославия
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Англия
Англия
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1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1980
Италия
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ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
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Швеция
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Дания
Дания
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Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
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Швеция
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