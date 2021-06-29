«Пощёчина, катастрофа!» Чемпионов мира разносят на родине за вылет с Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3Швейцария3
1/8 финала
тв
19:00Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцария
Испания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Группа B
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Бельгия
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2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
10:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пощёчина, катастрофа!» Чемпионов мира разносят на родине за вылет с Евро

Дешаму и Мбаппе сегодня лучше не заходить в интернет.

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Источник: AFP 2021

«Пощечина», «огромное разочарование», «грандиозный провал» — французская пресса не подбирает выражений для описания вчерашнего матча своей сборной со швейцарцами. Медиа вспомнили каждый момент игры, выискивая ошибки и устанавливая их последовательность в течение всех 120 минут «сюрреализма». Дидье Дешам здесь в главной роли: L’Equipe, считает, что именно он проиграл первый тайм, выбрав схему, которая в итоге «привела к кораблекрушению».

Издание So Foot описало игру сборной Франции как «особый класс катастрофы». «Доля ответственности Дешама в этом велика, потому что в этом противостоянии он облажался от А до Я», — резюмирует издание.

«Ужасное разочарование, — пишет L’Equipe. — Виной тому также коллектив, который, по мнению нескольких комментаторов, так и не нашел себя. На них не пало никакое проклятие — не надо перекладывать ответственность за свои несчастья на что-то потустороннее. В этот вечер команда ничего не смогла».

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Le Figaro: «Бывают вечера, которые вспоминаются с радостью или грустью даже спустя несколько лет. В эту категорию будет внесен понедельник, 28 июня 2021 года. К сожалению, в основе будет эта французская команда, выбитая Швейцарией по пенальти, что навсегда оставит клеймо на этом поколении, жаждущем побед, но неспособном пройти Швейцарию. Опустив голову и плача, чемпионы мира покинули Евро и Бухарест через самые маленькие двери. Это один из самых больших провалов в истории турнира. Время для отчётов и оценок придёт очень быстро, но люди Дидье Дешама не оправдали ожиданий, не говоря уже о своём статусе».

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Le Point: «Давайте посмотрим правде в глаза с самого начала: было бы нечестно обвинять 22-летнего Килиана Мбаппе в провале сборной Франции. Можно, конечно, задаться вопросом, как французский вундеркинд вообще играл в концовке сезона. Но с таким же успехом мы могли бы спросить о тактических решениях французского тренера Дидье Дешама, в частности об этой каше 3−5−2 (или это было 3−4−3, кто знает), поданной в первом тайме с Адрианом Рабьо и Бенжаменом Паваром на флангах, которые там обычно не играют. Непосредственный результат: сборная начала игру с худших сорока пяти минут последних десяти лет, результатом которых стал гол Сеферовича на 15-й минуте.

Предав забвению эту тактическую аберрацию в начале второго тайма, Дидье Дешам почти разрешил нам снова мечтать. Как и в 2018 году. Карим Бензема забил два гола, потом ещё один — Поль Погба. Но мечты привлекают только тех, кто в них верит. И 2018 год внезапно показался далеким, когда Сеферович вернул нас к реальности на 81-й минуте. Франция едет домой с Евро, которое, как она считала, вполне было ей по силам. В конце концов люди, не переставая, говорят, что у нас лучшая атака в мире, которой многие страны так завидуют. Но то было в 2018-м.

Le Parisien: «С сердцем, замирающем на скорости 120 ударов в минуту, мы должны были смотреть на эту мучительную встречу Франции и Швейцарии от начала до конца. Сначала из-за того, что уровень игры “синих” был удручающим, затем — что после возвращения, которое стало возможно благодаря Бензема и Погба, французы снова упали. Символично, что именно Мбаппе убил “синих”. Провал, безволие, фиаско — выбирайте сами! В любом случае это поражение от швейцарцев — совсем не то, чего ожидали от команды Дешама».

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20 minutes: «Пощечина соответствует сценарию: сумасшедшая, жестокая, историческая. На парящей в воздухе арене в Бухаресте самопровозглашенные фавориты соревнований упали с очень-очень большой высоты. Дешам ошибся с тактикой, устроив на поле настоящую кашу в первом тайме. Он одумался только к 40-й минуте, когда его команда уже проигрывала. После перерыва тренер вернулся к более классическим 4−4−2, поэтому “синие” наконец смогли разжечь игру. Мы уверены, что эти 3−5−2 войдут в пантеон самых громких тактических ударов в истории сборной Франции».

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3:3
По пенальти: 4:5Основное время: 3:3 (0:1)
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
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