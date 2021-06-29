Битва топ-сборных на «Уэмбли»: анонс матча Англия — Германия

Англия своим выступлением на Евро разделила футбольных болельщиков и экспертов на два лагеря. Одни справедливо указывают на две победы и первое место в группе, а еще на ноль пропущенных мячей. Достижение? Достижение. Другие столь же справедливо говорят о скучной игре и нереализованном потенциале, игроки-то в сборной действительно сильные. Но Саутгейт, как и некоторые другие тренеры на этом Евро, не знает, как этим богатством распорядиться. Англичане выдают классные отрезки по 10−15 минут за матч, и пару раз этого хватило для победы. Саутгейт еще больше упростил игру и стал чаще использовать длинные забросы. Это не самая хитрая тактика, но пока ее хватает. Иногда еще помогает уход Стерлинга в центр, так он забил гол Хорватии.



Матч с Венгрией был одним из худших за последнее время для сборной Германии. Тут еще вспоминаются 0:6 от испанцев в 2020-м и 1:2 от македонцев в 2021-м. Обычно Германия — уверенная в себе команда, но сейчас такой уверенности нет. Не помогло и возвращение в сборную ветеранов Мюллера и Хуммельса. Защитник «Боруссии» вообще полезен в основном в атаке, как ни странно, а не у своих ворот. Возможно, из-за этой неуверенности команду Лёва так и колбасит. Никто не знает, какой она будет в конкретном матче. Такой, как с Португалией или как с Венгрией? Сам тренер может несколько раз поменять тактику по ходу матча (как с венграми, например), поставить игроков на непривычные им позиции. Всё это тоже влияет на неслаженность действий.