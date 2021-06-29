Депутат Лебедев раскритиковал сборную Украины перед матчем со Швецией

«Я буду смотреть этот матч точно так же, как и предыдущие. Я люблю футбол. Но за Украину я болеть не буду точно. Сначала мы обсуждаем форму, потом их выход в плей-офф. Все сошли с ума. Вчера Швейцария, в которой играют почтальоны и пожарники, выбила с турнира чемпиона мира. Зачем мне эта Украина? Насрать мне на них! Вылетят они сегодня с турнира, туда им и дорога! Меньше вашего внимания будет к ним», — сказал Лебедев «СЭ».