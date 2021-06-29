Карасев рассказал, сколько зарабатывает за матчи в России и за границей

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3Швейцария3
1/8 финала
тв
19:00Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцария
Испания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
11:28 (мск), источник: Матч ТВ

Карасев рассказал, сколько зарабатывает за матчи в России и за границей

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своем заработке.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

— У всех судей РПЛ гонорар за матчи одинаковый?

— Одинаковый: одна игра — 100 тысяч рублей чистыми главному арбитру. В ФНЛ эта сумма в районе 35−40 тысяч.

— А в Европе гонорары выше?

— В матчах УЕФА нет разницы: матчи сборных, Лига Европы и Лига чемпионов — сумма одинаковая, но зависит от категории. Условно, если я в топ-категории, то получаю по максимуму. Но с ¼ финала идет еще какая-то надбавка.

— Условно, за групповой матч Лиги чемпионов сколько платят? Тысячи три?

— Это где-то как четыре игры в РПЛ. В России в принципе есть зависть, не все люди хорошо живут и думают: почему хорошее с ним происходит, а не со мной? Собственно, поэтому о судьях, о сотрудниках ДПС, еще о каких-то профессиях будут думать плохое.

Карасев обслуживает матчи чемпионата Европы — 2020. Он работал на играх группового этапа между сборными Италии и Швейцарии (3:0), Германии и Венгрии (2:2), а также в 1/8 финала между командами Нидерландов и Чехии (0:2).

Читайте также
 Не ходили пешком: Россия — вторая на Евро-2020 по пробегу, Головин — лидер с отрывом, самый быстрый в сборной — Караваев
Экс-тренер «Зенита», немецкий врач и несостоявшийся полицейский. 10 первых героев и открытий Евро
Главные темы
«Пощёчина, катастрофа!» Чемпионов мира разносят на родине
Испанцы и хорваты — это космос. Самый безумный матч Евро-2020
На один мяч больше. Вспоминаем самые результативные матчи Евро
Евро напомнил нам, за что мы так сильно любим футбол
Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание
Сёмин: матч России и Украины — замечательная идея. Это обязательно нужно сделать
На Украине отреагировали на критику команды со стороны российского депутата
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Депутат Лебедев раскритиковал сборную Украины перед матчем со Швецией
Карасев рассказал, сколько зарабатывает за матчи в России и за границей
Тренер Швейцарии после плохого старта на Евро написал открытое письмо стране. Это стоит прочитать
Битва топ-сборных на «Уэмбли»: анонс матча Англия — Германия
«Закрыли критикам рты». Джака о победе сборной Швейцарии в матче с Францией на Евро-2020
Швейцария встретится с Испанией на стадии ¼ финала Евро. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
Кадр дня
Ян Зоммер отражает пенальти Килиана Мбаппе и выводит Швейцарию в четвертьфинал
Швейцария вышла в ¼ финала Евро или ЧМ впервые за 67 лет
Швейцария по пенальти обыграла Францию в 1/8 финала Евро-2020
Погба забил на 4-м ЧЕ/ЧМ подряд. Это рекорд Франции
Хорваты и швейцарцы сотворили историю чемпионата Европы
Гари Линекер: Возможно, лучший день футбола, что я видел
Бускетс: Симону не повезло с автоголом, но психологически он очень устойчив
Чилвелл и Маунт отбыли карантин и смогут сыграть против Германии на Евро-2020
Отчет Черчесова по выступлению сборной России на чемпионате Европы перенесен на 30 июня
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Матч Хорватия — Испания стал вторым по результативности в истории чемпионатов Европы
Сборная Испании со счетом 5:3 победила команду Хорватии в матче 1/8 финала Евро
В РФС отложили разговор с Черчесовым по выступлению сборной на чемпионате Европы
Сборные Франции и Швейцарии назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Евро
Жоау Феликсу потребуется операция на голеностопе
Сотни финских фанатов заразились коронавирусом после поездки на Евро в Россию
Миньоле покинул расположение сборной Бельгии на Евро из-за травмы
Нидерланды обиделись на Россию. Но их на Евро похоронил вовсе не Карасев
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
25Италия в овертайме вырвала победу у Австрии
19Дания обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
17Стильные девушки, модная попа с мячом и огненный Левандовски. Как Швеция обыграла Польшу
15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
45Сборная России проиграла Дании и покинула Евро
Зинченко рассказал, как сборной Украины нужно сыграть со Швецией
Хорватия — Испания: стартовые составы команд на 1/8 финала Евро
Килиан Мбаппе — синоним скорости. С детства любит Болта, изучал бег диких животных и бегает как маленький кенгуру
Президент Украины Владимир Зеленский пошутил по поводу матча со Швецией в 1/8 финала Евро
Сборная Украины лишилась полузащитника на Евро
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
По Первому каналу показали расследование о провале сборной России на Евро. О чем и как говорили на госТВ
Криштиану Роналду выступил с заявлением после вылета сборной Португалии с Евро-2020
Куртуа: слышал, что некоторые нидерландцы критиковали Бельгию. Хорошо, что они теперь дома
Лучший русский на Евро. Карасев не встает на колено и играет рок в бане
Роналду — Куртуа после матча Евро: «Везунчики! Мяч не хотел идти в ворота»
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь