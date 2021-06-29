Карасев рассказал, сколько зарабатывает за матчи в России и за границей
Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своем заработке.
Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своем заработке.
— У всех судей РПЛ гонорар за матчи одинаковый?
— Одинаковый: одна игра — 100 тысяч рублей чистыми главному арбитру. В ФНЛ эта сумма в районе 35−40 тысяч.
— А в Европе гонорары выше?
— В матчах УЕФА нет разницы: матчи сборных, Лига Европы и Лига чемпионов — сумма одинаковая, но зависит от категории. Условно, если я в
— Условно, за групповой матч Лиги чемпионов сколько платят? Тысячи три?
— Это
Карасев обслуживает матчи чемпионата Европы — 2020. Он работал на играх группового этапа между сборными Италии и Швейцарии (3:0), Германии и Венгрии (2:2), а также в 1/8 финала между командами Нидерландов и Чехии (0:2).