Нобель Арустамян: «Вероятность отставки Черчесова реальна. В РФС полемика»

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3Швейцария3
1/8 финала
тв
19:00Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцария
Испания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
11:36 (мск), источник: Sports.Ru

Нобель Арустамян: «Вероятность отставки Черчесова реальна. В РФС полемика»

Журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян оценил вероятность увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

«Совсем скоро состоится внеочередной исполком РФС. Там пойдет речь о работе и дальнейшей судьбе Станислава Черчесова. Ранее тренер сборной России должен был выступить на техническом комитете РФС, который неожиданно был перенесен. Злые языки, которым не всегда стоит верить, говорят: все мероприятия, связанные со сборной, перенесены на июль в связи с завтрашней прямой линией Владимира Путина. На ней президенту России наверняка зададут вопрос о сборной на Евро.

 Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера сборной. Она не мертворожденная и не искусственная — нет, она и правда сидит в умах боссов нашего футбола. Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению России на Евро — и конкретно работе Черчесова. Это заседание может стать решающим для тренера.

Оцениваю вероятность отставки Черчесова как реальную. Полемика на этот счет в РФС есть, но еще раз повторим: история точно на повестке дня, а разнообразные консультации ведутся. Главное на сегодня сомнение — кто должен стать преемником Черчесова в сборной России. Ясности на этот счет пока нет», — написал Арустамян в телеграм-канале.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На Евро-2020 национальная команда заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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Отчет Черчесова по выступлению сборной России на чемпионате Европы перенесен на 30 июня
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
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