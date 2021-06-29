На Украине отреагировали на критику команды со стороны российского депутата

«У нас многие думают, что, так называемые селебрети из России, ночью не спят и брызжут желчью в адрес Украины. В России нужно научиться болеть за свою национальную команду. Что касается самого матча, то я жду, что и Украина, и Швеция попытаются сыграть от печки. И мне кажется, всё может дойти до пенальти, как это было со Швейцарией в 2006 году. Ребята, давайте пока оставим политику. И будем называть ошибку своими именами.