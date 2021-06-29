На Украине отреагировали на критику команды со стороны российского депутата

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3Швейцария3
1/8 финала
тв
19:00Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцария
Испания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
13:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На Украине отреагировали на критику команды со стороны российского депутата

Известный украинский журналист Артем Франков ответил на критику депутата Госдумы Игоря Лебедева в адрес сборной Украины.

Наверх
Источник: AP 2021

Известный украинский журналист Артем Франков отреагировал на критику депутата Госдумы Игоря Лебедева в адрес сборной Украины по футболу.

«У нас многие думают, что, так называемые селебрети из России, ночью не спят и брызжут желчью в адрес Украины. В России нужно научиться болеть за свою национальную команду. Что касается самого матча, то я жду, что и Украина, и Швеция попытаются сыграть от печки. И мне кажется, всё может дойти до пенальти, как это было со Швейцарией в 2006 году. Ребята, давайте пока оставим политику. И будем называть ошибку своими именами.

Надеюсь, Москва хорошо проведет чемпионат мира по пляжному футболу, где, кстати, Украина примет участие. Будем надеяться на хороший результат, а, может, и на победу, — сказал Франков «СЭ».

Матч Украина — Швеция пройдет сегодня, 29 июня, в Глазго. Начало — в 22.00 (по мск). Евро-2020 завершится 11 июля.

 Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Бывший спортивный директор «Локомотива» назвал причины вылета сборной России с Евро-2020
Главные темы
«Пощёчина, катастрофа!» Чемпионов мира разносят на родине
Испанцы и хорваты — это космос. Самый безумный матч Евро-2020
Нидерланды обиделись на Россию. Но похоронил их вовсе не Карасев
Евро напомнил нам, за что мы так сильно любим футбол
На Украине отреагировали на критику команды со стороны российского депутата
Депутат Лебедев раскритиковал сборную Украины перед матчем со Швецией
Тренер Швейцарии после плохого старта на Евро написал открытое письмо стране. Это стоит прочитать
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Битва топ-сборных на «Уэмбли»: анонс матча Англия — Германия
Швейцария встретится с Испанией на стадии ¼ финала Евро. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге
Швейцария вышла в ¼ финала Евро или ЧМ впервые за 67 лет
Швейцария по пенальти обыграла Францию в 1/8 финала Евро-2020
Погба забил на 4-м ЧЕ/ЧМ подряд. Это рекорд Франции
Хорваты и швейцарцы сотворили историю чемпионата Европы
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Кадр дня
Ян Зоммер отражает пенальти Килиана Мбаппе и выводит Швейцарию в четвертьфинал
Гари Линекер: Возможно, лучший день футбола, что я видел
Бускетс: Симону не повезло с автоголом, но психологически он очень устойчив
Чилвелл и Маунт отбыли карантин и смогут сыграть против Германии на Евро-2020
Отчет Черчесова по выступлению сборной России на чемпионате Европы перенесен на 30 июня
Матч Хорватия — Испания стал вторым по результативности в истории чемпионатов Европы
Сборная Испании со счетом 5:3 победила команду Хорватии в матче 1/8 финала Евро
В РФС отложили разговор с Черчесовым по выступлению сборной на чемпионате Европы
Сборные Франции и Швейцарии назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Евро
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Жоау Феликсу потребуется операция на голеностопе
Сотни финских фанатов заразились коронавирусом после поездки на Евро в Россию
Миньоле покинул расположение сборной Бельгии на Евро из-за травмы
Зинченко рассказал, как сборной Украины нужно сыграть со Швецией
Хорватия — Испания: стартовые составы команд на 1/8 финала Евро
Килиан Мбаппе — синоним скорости. С детства любит Болта, изучал бег диких животных и бегает как маленький кенгуру
Президент Украины Владимир Зеленский пошутил по поводу матча со Швецией в 1/8 финала Евро
Сборная Украины лишилась полузащитника на Евро
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
25Италия в овертайме вырвала победу у Австрии
19Дания обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
17Стильные девушки, модная попа с мячом и огненный Левандовски. Как Швеция обыграла Польшу
15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
45Сборная России проиграла Дании и покинула Евро
По Первому каналу показали расследование о провале сборной России на Евро. О чем и как говорили на госТВ
Криштиану Роналду выступил с заявлением после вылета сборной Португалии с Евро-2020
Куртуа: слышал, что некоторые нидерландцы критиковали Бельгию. Хорошо, что они теперь дома
Лучший русский на Евро. Карасев не встает на колено и играет рок в бане
Роналду — Куртуа после матча Евро: «Везунчики! Мяч не хотел идти в ворота»
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
«Полное неуважение к своей стране». В Португалии возмущены жестом Роналду
Модрич против испанской тики-таки: анонс матча Хорватия — Испания
Али Даеи: на самом деле я забил 111 голов. Уверен, Роналду забьёт гораздо больше
Шевченко: Украина добилась результата на Евро-2020. Всё остальное будет большим бонусом
Автор победы Чехии — Томаш Голеш. Он родился в деревне с населением 200 человек и сыграл на 5 позициях за 2 года
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь