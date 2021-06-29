Президент Украины записал видео в поддержку сборной страны перед 1/8 финала Евро

«Привет, моя любимая сборная Украины по футболу. Я — Владимир Зеленский, президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут. Поверь мне, я буду вместе с тобой петь гимн Украины. Я буду вместе с тобой кричать после каждого острого момента. Мне будет очень больно из-за каждой подножки. И я буду радоваться каждому забитому голу. Я буду вместе с тобой все эти минуты на поле, как и каждый украинец, как каждый гражданин. Поэтому знай: вас на поле будет не 11, нас на поле будет 40 миллионов», — сказал Зеленский.