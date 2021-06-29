Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3Швейцария3
1/8 финала
тв
19:00Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцария
Испания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
15:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь испытывал проблемы со здоровьем перед стартом чемпионата Европы — 2020. Об этом сообщил украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык.

Наверх
Источник: Reuters

«У Соболя перед Евро были серьёзные проблемы со здоровьем. Он терял сознание, причём не один раз. Ему было плохо. Проводили дополнительное медобследование. Вроде бы всё нормально. Не исключаю, что Соболь может выйти на поле в матче со Швецией, потому что он силовой футболист, который может закрыть весь левый фланг и сильно работать», — цитирует Цыганыка «Обозреватель» со ссылкой на «Цыганык Live».

Сегодня, 29 июня, сборной Украины предстоит сыграть со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Матч пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Читайте также
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
«Пощёчина, катастрофа!» Чемпионов мира разносят на родине
Испанцы и хорваты — это космос. Самый безумный матч Евро-2020
На один мяч больше. Вспоминаем самые результативные матчи Евро
Евро напомнил нам, за что мы так сильно любим футбол
Президент Украины записал видео в поддержку сборной страны перед 1/8 финала Евро
Сёмин: матч России и Украины — замечательная идея. Это обязательно нужно сделать
На Украине отреагировали на критику команды со стороны российского депутата
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Депутат Лебедев раскритиковал сборную Украины перед матчем со Швецией
Карасев рассказал, сколько зарабатывает за матчи в России и за границей
Тренер Швейцарии после плохого старта на Евро написал открытое письмо стране. Это стоит прочитать
Битва топ-сборных на «Уэмбли»: анонс матча Англия — Германия
«Закрыли критикам рты». Джака о победе сборной Швейцарии в матче с Францией на Евро-2020
Швейцария встретится с Испанией на стадии ¼ финала Евро. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
Кадр дня
Ян Зоммер отражает пенальти Килиана Мбаппе и выводит Швейцарию в четвертьфинал
Швейцария вышла в ¼ финала Евро или ЧМ впервые за 67 лет
Швейцария по пенальти обыграла Францию в 1/8 финала Евро-2020
Погба забил на 4-м ЧЕ/ЧМ подряд. Это рекорд Франции
Хорваты и швейцарцы сотворили историю чемпионата Европы
Гари Линекер: Возможно, лучший день футбола, что я видел
Бускетс: Симону не повезло с автоголом, но психологически он очень устойчив
Чилвелл и Маунт отбыли карантин и смогут сыграть против Германии на Евро-2020
Отчет Черчесова по выступлению сборной России на чемпионате Европы перенесен на 30 июня
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Матч Хорватия — Испания стал вторым по результативности в истории чемпионатов Европы
Сборная Испании со счетом 5:3 победила команду Хорватии в матче 1/8 финала Евро
В РФС отложили разговор с Черчесовым по выступлению сборной на чемпионате Европы
Сборные Франции и Швейцарии назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Евро
Жоау Феликсу потребуется операция на голеностопе
Сотни финских фанатов заразились коронавирусом после поездки на Евро в Россию
Миньоле покинул расположение сборной Бельгии на Евро из-за травмы
Нидерланды обиделись на Россию. Но их на Евро похоронил вовсе не Карасев
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
25Италия в овертайме вырвала победу у Австрии
19Дания обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
17Стильные девушки, модная попа с мячом и огненный Левандовски. Как Швеция обыграла Польшу
15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
45Сборная России проиграла Дании и покинула Евро
Зинченко рассказал, как сборной Украины нужно сыграть со Швецией
Хорватия — Испания: стартовые составы команд на 1/8 финала Евро
Килиан Мбаппе — синоним скорости. С детства любит Болта, изучал бег диких животных и бегает как маленький кенгуру
Президент Украины Владимир Зеленский пошутил по поводу матча со Швецией в 1/8 финала Евро
Сборная Украины лишилась полузащитника на Евро
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
По Первому каналу показали расследование о провале сборной России на Евро. О чем и как говорили на госТВ
Криштиану Роналду выступил с заявлением после вылета сборной Португалии с Евро-2020
Куртуа: слышал, что некоторые нидерландцы критиковали Бельгию. Хорошо, что они теперь дома
Лучший русский на Евро. Карасев не встает на колено и играет рок в бане
Роналду — Куртуа после матча Евро: «Везунчики! Мяч не хотел идти в ворота»
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь