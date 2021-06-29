В ЕС призывают УЕФА взвесить проведение финала чемпионата Европы в Лондоне

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен тщательно рассмотреть вопрос о том, следует ли проводить полуфиналы и финал чемпионата Европы по футболу в Великобритании. Такое мнение во вторник высказал замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

«Идея заполненного стадиона в момент, когда мы так обеспокоены распространением штамма коронавируса “Дельта”, сама по себе дает понять, что УЕФА необходимо тщательно оценить ситуацию», — приводит слова Схинаса агентство Reuters.

На прошлой неделе правительство Великобритании сообщило, что полуфиналы и финал чемпионата Европы, которые пройдут в Лондоне, смогут посетить более 60 тыс. зрителей. Общая вместимость стадиона «Уэмбли», который примет заключительные игры чемпионата Европы, составляет 90 тыс. человек. Таким образом, стадион может быть заполнен на 75%. Как сообщили власти, все посетители должны будут соблюдать строгие меры по борьбе с коронавирусом.

В Великобритании с мая отмечается быстрый рост числа новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса (вариант «Дельта» по новой классификации ВОЗ). В связи с этим правительство Соединенного Королевства решило отсрочить на месяц снятие обусловленных пандемией ограничений. Изначально это планировалось сделать 21 июня, однако затем «день свободы» был перенесен на 19 июля.