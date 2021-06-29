Несколько сотен испанских болельщиков ожидаются на матче ¼ финала Евро в Петербурге
Матч ¼ финала чемпионата Европы Испания — Швейцария пройдет в пятницу.
Матч ¼ финала чемпионата Европы Испания — Швейцария пройдет в пятницу.
Матч ¼ финала чемпионата Европы Испания — Швейцария пройдет в пятницу и начнется в 19:00 мск.
«Предположительно на матче будут присутствовать несколько сотен испанских болельщиков», — сообщили в генконсульстве, отвечая на запрос агентства.
В понедельник сборная Швейцарии выиграла в 1/8 финала у действующих чемпионов мира французов в серии пенальти, отыграв отставание в два мяча (основное и дополнительное время — 3:3). Ранее в этот же день испанцы в дополнительное время обыграли хорватов со счетом 5:3.