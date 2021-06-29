Несколько сотен испанских болельщиков ожидаются на матче ¼ финала Евро в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Несколько сотен поклонников футбола из Испании ожидаются на матче четвертьфинала чемпионата Европы с командой Швейцарии, который состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС во вторник сообщили в испанском генеральном консульстве.

Матч ¼ финала чемпионата Европы Испания — Швейцария пройдет в пятницу и начнется в 19:00 мск.

«Предположительно на матче будут присутствовать несколько сотен испанских болельщиков», — сообщили в генконсульстве, отвечая на запрос агентства.