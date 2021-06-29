Испания вызвала 22 футболиста для участия в Олимпиаде. 6 из них выступают на Евро-2020
Объявлена заявка сборной Испании для участия в предстоящих летних Олимпийских играх в Токио.
Объявлена заявка сборной Испании для участия в предстоящих летних Олимпийских играх в Токио.
Заявка сборной Испании на Олимпиаду:
Отметим, что Унай Симон, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, а также 18-летний Педри в эти дни принимают участие в Евро-2020 в составе основной сборной Испании.
Чемпионат Европы завершится 11 июля. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.