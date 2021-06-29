«В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы». История легендарной фразы

На ЧМ-1990 в Италии сборные ФРГ и Англии сошлись в полуфинале. Матч в Турине получится напряжённым — победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Уже после игры нападающий англичан Гари Линекер произнёс легендарную фразу, которая в России стала устойчивым выражением.

Зрелищный матч с обилием моментов и серией пенальти

В Турине англичане начали достаточно мощно. Гаскойн нанёс два опасных удара в девятку, которые потащил вратарь Илльгнер. Германия ответила выстрелом Томаса Хесслера мимо ворот.

К концу первого тайма немцы потеряли из-за травмы Руди Фёллера, автора трёх забитых мячей на ЧМ. А полузащитник сборной Англии Крис Уоддл попытался зарядить с центра поля, но немецкий вратарь в прыжке переправил мяч в перекладину.

Во второй половине встречи Германии всё же удалось открыть счёт. Хесслер заработал опасный штрафной, а Бреме мощным ударом с помощью рикошета отправил мяч за шиворот Питеру Шилтону.

Англичане побежали отыгрываться, но смогли сделать это ближе к концу матча. На 80-й минуте защитник сборной Англии Пол Паркер запустил свечу в штрафную немцев, а Линекер здорово разобрался с немецкими защитниками, нанеся с левой ноги удар в дальний угол — 1:1.

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В овертаймах Германия была ближе к голу, но и англичане смотрелись не хуже соперника. Уоддл и Бухвальд обменялись ударами в штангу, а два дополнительных тайма по 15 минут обошлись без забитых мячей.

В серии пенальти Германия идеально исполнила все свои попытки. А Англия после трёх метких ударов начала ошибаться. Немецкий вратарь Бодо Илльгнер отразил ногами удар Стюарта Пирса (точно так же, как спустя 18 лет отразил удар Яго Аспаса Игорь Акинфеев в матче 1/8 финала со сборной Испанией). А последний удар с точки в исполнении Криса Уоддла пришёлся выше ворот.

Таким образом, Германия оформила выход в финал, в котором минимально обыграла сборную Аргентины, взяв реванш за поражение в финале ЧМ-1986. А англичане в матче за третье место проиграли Италии — 1:2.

Что сказал Линекер после матча?

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 29.06.2021, 19:00 Англия - Германия -

Тогда же Гари Линекер и выдал свой знаменитый афоризм.

«В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы», — заявил расстроенный нападающий сборной Англии.

С тех пор эта цитата всплывает при каждом успехе сборной Германии. В июне 2018 года во время чемпионата мира в России сам Линекер её даже чуть по-другому интерпретировал. Англичанин остался под впечатлением от гола Тони Крооса в добавленное время матча со Швецией и написал в «твиттере»:

«Футбол — простая игра. 22 игрока гоняют мяч 82 минуты, одного немца удаляют. Затем 21 игрок гоняется за мячом 13 минут, а в конце немцы каким-то образом выигрывают», — отметил Линекер.

А после вылета сборной Германии с ЧМ-2018 Гари опубликовал новую версию своей знаменитой цитаты.

Футбол — простая игра. В ней 22 человека 90 минут бегают за мячом, а в конце немцы уже не побеждают. Предыдущая версия осталась в истории. Гари Линекер бывший футболист сборной Англии

Спустя несколько месяцев, в ноябре того же года, Гари с юмором отреагировал на последние результаты сборной Германии. Тогда немцы вылетели из элитного дивизиона Лиги наций, а в последнем матче группового этапа сыграли вничью с Нидерландами.

«Тот, кто сказал, что в футбол играют 22 человека 90 минут, но в итоге побеждают немцы, ничего не понимает и должен быть уволен», — написал футбольный эксперт в «твиттере».

Но сколько бы Линекер не видоизменял свою цитату, в памяти у болельщиков всегда останутся слова, сказанные им в начале 90-х.