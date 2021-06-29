Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур покинул свой пост
Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов, сообщает
Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов, сообщает
«Я решил не продолжать работу в качестве тренера национальной команды. Цель, к которой мы стремились, а именно попадание в четвертьфинал Евро-2020, не была достигнута. Когда мне предложили возглавить сборную, я осознавал, что это не только большая честь, но и огромное давление, которое будет оказываться на меня постоянно. Сейчас это давление только усилилось, и эта ситуация не кажется мне здоровой. Я хочу поблагодарить болельщиков и футболистов. Хочу также выразить благодарность руководству союза, которое сумело создать спортивную атмосферу в команде», — отметил де Бур.
В 1/8 финала Евро-2020 сборная Нидерландов проиграла Чехии (0:2). Чешская команда в четвертьфинале турнира встретится с Данией.