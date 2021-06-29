У сборной Украины уже была историческая победа над шведами. Могут повторить?

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
19:001-й таймАнглия0Германия0
1/8 финала
тв
22:00Не началсяШвецияУкраина
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
3.07Не началсяW43W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
18:23 (мск), источник: Чемпионат.com

У сборной Украины уже была историческая победа над шведами. Могут повторить?

Свои последние голы супербомбардир Шевченко забил Швеции. Сегодня он может войти в историю в новом качестве.

Наверх
Источник: AP 2021

11 июня 2012 года. Тёплый вечер в Киеве. Противостояние на «Олимпийском» имеет невероятную важность по нескольким причинам:

Читайте также
Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание

64 тысячи человек на трибунах и миллионы у телевизоров ждут победы от земляков. Состав команды Олега Блохина весьма удачно сбалансирован: опытные Тимощук и Назаренко руководят молодой и быстрой полузащитой (Ярмоленко, Коноплянка), которая, в свою очередь, доставляет мячи до именитого нападения (Шевченко и Воронин). В обороне Гусев, Михалик, Хачериди и Селин, ворота охраняет Пятов.

Команду напротив возглавляет великий Златан. За ним на поле идут вратарь Исакссон, Чельстрём, Ларссон, Розенберг, Гранквист и другие, чуть менее именитые футболисты.

Команды ранее встречались лишь трижды: два товарищеских матча в 2008-м и 2011 годах, третий — финал кипрского международного турнира (тоже товарищеского). Общий счёт по победам — 2:1 в пользу Украины. Но как же нужна ещё одна! Обмануть ожидания соотечественников было нельзя.

Первый тайм команды провели на равных. Украина забрала себе мяч, но поначалу смотрелась не очень уверенно. Швеция поставила на контратаки. На дальний удар Воронина Ибрагимович отвечает опаснейшим ударом в штангу, но последующие моменты заставляют забыть о его присутствии на поле. Выстрел Ярмоленко почти из вратарской накрывают защитники, ещё через минуту момент появляется у Коноплянки. В воздухе повисает предчувствие гола, но на перерыв команды отправляются при счёте 0:0.

Источник: AFP 2021

Второй тайм активнее начали шведы. Создав пару моментов у ворот Пятова, с третьего захода «Тре Крунур» свой шанс всё же находит. Ларссон с мячом пробегает мимо лежащего на газоне Селина. Турецкий арбитр не останавливает матч, и хозяевам временно приходится обороняться вдесятером. Перевод на свободного Чельстрёма — пас в штрафную — гол! Ибрагимович нашёл свой момент — у Пятова шансов спасти команду не было. Активная пятиминутка от команды Эрика Хамрена приносит свои плоды, шведы вновь отступают назад.

Украине не нужно искать лишнюю мотивацию, заполненные трибуны гонят команду вперед, и она действительно разгоняется. Сине-жёлтые не выдерживают натиска жёлто-синих, идеальный навес от Ярмоленко прилетает точно в голову Шевченко уже на 55-й минуте. Капитан бежит праздновать к угловому флажку, стадион вскакивает в едином порыве. Есть первый мяч Украины в финальной стадии Евро!

Футбол

Евро 2020
1/8 финала, 29.06.2021, 22:00

Швеция-Украина-

Не давая публике успокоиться, украинцы забивают второй. Теперь капитан неотразимо бьёт головой. Шевченко мастерски отклеивается от защитника — и подача углового на ближнюю штангу превращается в кошмар для вратаря Исакссона.

«Всё-таки справедливость повсюду, она есть на свете… И великий футболист делает дубль», — восклицает в трансляции комментатор телеканала «Россия 2» Владимир Стогниенко, который ранее справедливо указывал на возможный фактор ошибки судьи в шведском голе.

В последние тридцать минут хозяева садятся ниже, что не помогает избежать нескольких опасных моментов у своих ворот. Но помешать празднику у шведов не получилось, подвела реализация, Пятов не подвёл. Итог — 2:1, победа в первом матче группового этапа.

Источник: AFP 2021


Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого матча, долго к нему шёл и готовился. Мне хотелось закончить свою карьеру на высокой ноте. Думаю, мне это удалось. Ещё более приятно было то, что мы добились победы.
Андрей Шевченко
нападающий сборной Украины

Увы, в оставшихся двух матчах на турнире воодушевлённая поддержкой команда не взяла ни одного очка. Хозяева финишировали позади Англии и Франции, но впереди Швеции, которая также завершила групповой этап с тремя очками. Выступление Украины было расценено как «не самое удачное», зато хорошие воспоминания от победы в первом туре остались у всех. Особенно у Шевченко, тогдашнего капитана, нынешнего тренера сборной. Он точно знает, как замотивировать своих подопечных на игру с принципиальным соперником. Спор за путёвку в четвертьфинал начнётся сегодня в Глазго в 22:00 по московскому времени.

Максим Слекишин

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
«Пощёчина, катастрофа!» Чемпионов мира разносят на родине
«...а побеждают всегда немцы». История легендарной фразы
На один мяч больше. Вспоминаем самые результативные матчи Евро
У Украины уже была историческая победа над шведами. Ждем повтор?
Англия — Германия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро
В ЕС призывают УЕФА взвесить проведение финала чемпионата Европы в Лондоне
Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Президент Украины записал видео в поддержку сборной страны перед 1/8 финала Евро
Сёмин: матч России и Украины — замечательная идея. Это обязательно нужно сделать
На Украине отреагировали на критику команды со стороны российского депутата
Депутат Лебедев раскритиковал сборную Украины перед матчем со Швецией
Евро-2020 стал самым результативным в истории чемпионатов Европы
Нобель Арустамян: «Вероятность отставки Черчесова реальна. В РФС полемика»
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
Кадр дня
Ян Зоммер отражает пенальти Килиана Мбаппе и выводит Швейцарию в четвертьфинал
Карасев рассказал, сколько зарабатывает за матчи в России и за границей
Тренер Швейцарии после плохого старта на Евро написал открытое письмо стране. Это стоит прочитать
Битва топ-сборных на «Уэмбли»: анонс матча Англия — Германия
Евро напомнил, за что мы так любим футбол
«Закрыли критикам рты». Джака о победе сборной Швейцарии в матче с Францией на Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после нереализованного пенальти и вылета Франции с Евро-2020
Падение Франции. Швейцария отправила чемпионов мира домой
Швейцария встретится с Испанией на стадии ¼ финала Евро. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Швейцария вышла в ¼ финала Евро или ЧМ впервые за 67 лет
Швейцария по пенальти обыграла Францию в 1/8 финала Евро-2020
Погба забил на 4-м ЧЕ/ЧМ подряд. Это рекорд Франции
Хорваты и швейцарцы сотворили историю чемпионата Европы
Гари Линекер: Возможно, лучший день футбола, что я видел
Бускетс: Симону не повезло с автоголом, но психологически он очень устойчив
Чилвелл и Маунт отбыли карантин и смогут сыграть против Германии на Евро-2020
Отчет Черчесова по выступлению сборной России на чемпионате Европы перенесен на 30 июня
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
25Италия в овертайме вырвала победу у Австрии
19Дания обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
17Стильные девушки, модная попа с мячом и огненный Левандовски. Как Швеция обыграла Польшу
15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
45Сборная России проиграла Дании и покинула Евро
Матч Хорватия — Испания стал вторым по результативности в истории чемпионатов Европы
А можно больше таких игр, как Хорватия — Испания? Это самый безумный матч Евро-2020
Сборная Испании со счетом 5:3 победила команду Хорватии в матче 1/8 финала Евро
В РФС отложили разговор с Черчесовым по выступлению сборной на чемпионате Европы
Сборные Франции и Швейцарии назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Евро
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Жоау Феликсу потребуется операция на голеностопе
Сотни финских фанатов заразились коронавирусом после поездки на Евро в Россию
Миньоле покинул расположение сборной Бельгии на Евро из-за травмы
Нидерланды обиделись на Россию. Но их на Евро похоронил вовсе не Карасев
Зинченко рассказал, как сборной Украины нужно сыграть со Швецией
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь