Швеция — Украина: стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2020
Стали известны стартовые составы команд Швеции и Украины на встречу 1/8 финала Евро-2020.
Стали известны стартовые составы команд Швеции и Украины на встречу 1/8 финала Евро-2020.
Сборные Швеции и Украины поспорят за право сыграть в четвертьфинале чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд на встречу 1/8 финала.
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Аугустинссон, С. Ларссон, Экдаль, Форсберг, Исак, К. Ульссон, Кулусевски, Даниэльсон.
Украина: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Зинченко, Караваев, Матвиенко.
Матч состоится сегодня, 29 июня, в Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк». Начало — в 22:00 по московскому времени.