Сборная Англии выбила Германию с чемпионата Европы

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Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Счет открыли англичане только на 75-й минуте усилиями Рахима Стерлинга. На 86-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество сборной Англии и установил окончательный счет. Таким образом, команда Гарета Саутгейта выбила сборную Германии с Евро-2020.

Соперник англичан в четвертьфинале Евро определится в ходе поединка сборных Украины и Швеции. Начало матча намечено на 22:00 по московскому времени.