Торган Азар: Эден сделает все, чтобы сыграть со сборной Италии. Ему немного лучше

«Эден чувствует себя немного лучше. Сегодня утром он начал тренироваться в спортзале под присмотром медперсонала. Эден хочет сыграть в пятницу с Италией. Хочет помочь команде, хочет быть полезен. Он сделает всё возможное, чтобы попасть на этот матч. Эден — важная фигура в нашей команде. Все мы надеемся, что он сможет сыграть с Италией. Если же Эден не восстановится, кто-то другой возьмёт на себя его роль», — приводит слова Торгана Азара sporza.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии. Матч состоится 2 июля в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц-Арена». Начало встречи — в 22:00 мск.