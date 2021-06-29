Англия не сильнее Германии, но победила. С такой скучной игрой Саутгейт обязан брать Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
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18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
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19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
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тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
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23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
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23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
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27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
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27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
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28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
19:00ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
22:002-й таймШвеция1Украина1
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
3.07Не началсяW43Англия
1/2 финала
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21:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Англия не сильнее Германии, но победила. С такой скучной игрой Саутгейт обязан брать Евро

Даже голы Стерлинга и Кейна забиты с минимальным риском.

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15
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После вылета Франции Англия осталась безальтернативно самой прагматичной командой чемпионата. Во всех трёх матчах группового этапа англичане жертвовали атакой ради контроля, так что было бы странно, если бы в плей-офф что-то изменилось. Гарет Саутгейт пошёл ещё дальше: к матчу с Германией перешёл на тройку центральных защитников.

Уокер, Магуайр и Стоунс составили тройку в центре, а Шоу и Триппьер сыграли фулбеков. Пара опорников осталась без изменений, а в атаке с первых минуте вышли Сака, Кейн и Стерлинг. В запасе остались не только Рэшфорд, Фоден и Санчо, но и Грилиш и Маунт, которые уже показались свою значимость на турнире. Но отзеркалить схему немцев было для Саутгейта важнее.

Йоаким Лёв выпустил Горецку с первых минут вместо Гюндогана. Понятное решение: Илкай провёл великолепный сезон в «Сити» и стал лучшим бомбардиром команды благодаря своевременным рывкам в штрафную, но в сборной у него нет условий, чтобы так же часто оказываться в чужой штрафной. Ещё одно изменение: Вернер в старте вместо Гнабри.

Обе команды качественно прессинговали, чему способствовали зеркальные схемы, и это определило стиль матча. Мяч находился в основном в центральной трети, а редкие полумоменты удавалось создавать после стандартов. Германия, чтобы проходить первую волну прессинга, перестраивалась в розыгрыше: Кроос отходил в центр защиты, а Гинтер и Рюдигер отходили шире во фланг. Плюс обе команды активно включали вратарей.

На первых минутах Германии удалась одна быстрая атака, когда Мюллер получил мяч между линиями, а Горецка рванул в его зону. Мюллер отдал разрезающий пас, Райс догнал и сбил соперника почти на линии штрафной и получил предупреждение. Опасный момент, хотя и редкий. Следующий опасный прорыв у немцев получился примерно через полчаса, когда после перехвата в центре Хаверц выводил Вернера один на один под углом к воротам, и тот не переиграл Пикфорда.

У немцев проходили редкие прорывы, обычно после того, как Хаверц или Мюллер отходили в полузащиту (или Кроос — в защиту), а у англичан были только стандарты и дальние удары. Магуайр выиграл верх, но не смог сильно пробить после углового, Стерлинг хорошо ударил метров с 25 — это и всё, что можно вспомнить у ворот Нойера в первые полчаса.

Самый опасный момент тайма был создан уже добавленное время. Мюллер неожиданно грубо обрезался на правом фланге, подарив мяч Стерлингу, и тому удалось разбежаться к штрафной. Его догнали, но мяч от ноги защитника прилетел к Кейну, и тот выскакивал на ворота, но не смог обработать и момент. Опасный эпизод, но он не привёл к удару и даже не попал в статистику.

В общем, в первом тайме была качественная оборонительная тренерская дуэль, но с точки зрения просмотра футбола делать нечего: на две команды всего три удара с игры и всего один из них из штрафной (как раз тот удар Вернера). На контрасте с безумными матчами предыдущего дня — тяжёлое зрелище, с другой стороны, команды не допускали глупых ошибок.

В начале второго тайма команды обменялись парой быстрых атак. Стерлинг протащил мяч и потерял его возле чужой штрафной, через насколько, секунд Хаверц и Мюллер убегали вдвоём против троих (правда, сзади догоняли ещё несколько соперников), и Хаверц сумел выкатит сложный пас между двух соперников, но эпизод закончился только угловым.

Несмотря на небольшой всплеск, ничего не изменилось. Тем остался невысоким, команды успевали смещаться в зону мяча и не оставляли коридоров. За 30 минут второго тайма единственными ударами были попытка Гозенса из борьбы (вряд ли это тянет на полноценный удар) и дальний выстрел Хаверца: сильно, но по центру. Игра совсем успокоилась, но оба тренера не спешили с заменами.

И Саутгейт, и Лёв выпустили по свежему игроку в атаку на 69-й минуте. Саку сменил Грилиш, который ушёл на левый фланг (Стерлинг перешёл направо), а Гнабри заменил Вернера по позиции. То есть тактический рисунок не изменился.

Вернее, почти не изменился, потому что с выходом Грилиша оба вингера англичан стали чаще оказываться в центре. Стерлинг постоянно делает рывки на острие и отходит в глубину в полуфланге, а Грилиш в принципе может оказаться где угодно в левой половине поля. Эпизод, когда они оба в одном эпизоде сместились в центр, закончился голом.

Стерлинг получил мяч в полузащите, отдал вперёд на Кейна, а тот развернул атаку на Грилиша — тот тоже прибежал к дуге штрафной, стянув защитника и оставив бровку Шоу. Грилиш продлил мяч на Шоу, и у того было время и пространство, чтобы сделать нацеленный прострел в штрафную, куда уже врывался Стерлинг.

Очень показательный гол. Англия не отказалась от своей тактики и задействовала в атаке минимум игроков. Никакого риска, только мастерство. Англичане не раскрывались всю игру и забили на своих условиях. И снова Стерлинг — пока на Евро забивает только он.

Через три минуты Стерлинг чуть не привёз гол в собственные ворота: обрезался в центре поля, мяч получил Хаверц и сразу бросил Мюллера один на один. Это был чистый выход, Мюллер пробил мимо вратаря, но и мимо угла. Стопроцентный шанс.

А ещё через пять минут англичане забили второй. Гнабри потерял мяч в центральном круге, Шоу протащил мяч к штрафной, отдал налево на Грилиша, а тот прострелил вдоль ворот на набегавшего Кейна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лёв отреагировал серией замен. На последних минутах сборная Германии играла с четвёркой защитников: Джан и Рюдигер в центре, Киммих и Зане на флангах, а Хуммель играл в центре нападения. Не сработало: это был навал, а не продуманное давление, и он не привёл к опасным моментам.

Трудно сказать, насколько победа англичан справедлива. Немцы упустили два явных момента с выходом Вернера под углом и выходом Мюллера по центру ворот. Англичане не создали ничего, кроме двух моментов, которые релизовали. То есть решила реализация — если бы промахнулся Стерлинг, а Мюллер и Вернер попали бы, мы бы сейчас говорили о том, что Саутгейт наказан за трусость, и что с таким блестящим составом в атаке нельзя играть так скучно. Но Стерлинг и Кейн забили, а Вернер и Мюллер — нет.

Возможно, это случайность. Но то, что Саутгейт был до конца верен своему осторожному плану на игру — это факт. И в итоге прошёл Германию, даже не проведя ни одной многочисленной атаки. После вылета Франции и Португалии это с отрывом самая скучная команда на турнире — и пока она эффективна.

Кирилл Хаит

Англия
2:0
Первый тайм: 0:0
Германия
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