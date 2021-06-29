Йоахим Лев: Сборная Германии рассчитывала добиться большего на Евро

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ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии не хотели останавливаться на стадии ⅛ финала чемпионата Европы. Такое мнение высказал главный тренер команды Йоахим Лёв после матча с командой Англии, его комментарий приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник англичане обыграли немцев со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал Евро.

«Это огромное разочарование для всех нас, — сказал Лёв. — Мы надеялись добиться большего на этом турнире и не планировали останавливаться на ⅛ финала. В таких матчах обязательно нужно реализовывать свои моменты, но сегодня у нас не получилось этого сделать».

Для Лёва матч с англичанами стал последним на посту главного тренера, ранее он объявил об уходе из сборной после Евро. Его сменит бывший главный тренер германской «Баварии» Ханс-Дитер Флик.