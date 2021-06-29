Саутгейт: Футболисты сборной Англии могут сотворить нечто особенное

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
3.07Не началсяW43Англия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
29 июня, источник: ТАСС

Саутгейт: Футболисты сборной Англии могут сотворить нечто особенное

Во вторник англичане победили команду Германии со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал Евро.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

ТАСС, 29 июня. Игроки сборной Англии по футболу продолжают писать историю после победы над немцами в 1/8 финала чемпионата Европы. Такое мнение высказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник англичане на стадионе «Уэмбли» в Лондоне победили команду Германии со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал Евро.

«Эти игроки продолжают писать историю, у них есть шанс вывести английскую сборную в полуфинал. Они могут сотворить нечто особенное», — сказал Саутгейт.

«После чемпионата мира нам задавали много вопросов по поводу нашей игры против сильных команд. Мы знали, что Германия со своим опытом будет диктовать нам свою игру. Мы знали, что Тони Кроос будет организовывать их игру в атаке, нам нужно было запастись терпением. Больше всего мне нравится, что у нас есть страсть в сердцах, но играем мы с головой», — отметил специалист.

В четвертьфинале англичане сыграют с победителями матча между шведами и украинцами, который завершится позднее во вторник. Встреча ¼ финала пройдет 3 июля в Риме.

Турнир завершится 11 июля.

Англия
2:0
Первый тайм: 0:0
Германия
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Югославия
3
Англия
Англия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
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Бельгия/Нидерланды
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Франция
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Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
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