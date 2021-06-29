Саутгейт: Футболисты сборной Англии могут сотворить нечто особенное

«После чемпионата мира нам задавали много вопросов по поводу нашей игры против сильных команд. Мы знали, что Германия со своим опытом будет диктовать нам свою игру. Мы знали, что Тони Кроос будет организовывать их игру в атаке, нам нужно было запастись терпением. Больше всего мне нравится, что у нас есть страсть в сердцах, но играем мы с головой», — отметил специалист.