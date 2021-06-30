Шевченко — снова в четвертьфинале. Украина дожала Швецию в овертайме

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
01:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шевченко — снова в четвертьфинале. Украина дожала Швецию в овертайме

Жовто-блакитные повторили свое достижение на ЧМ-2006.

Наверх
46
фотографий
46
фотографий
46
фотографий

Сборной Украины для выхода в плей-офф пришлось дожидаться итогов остальных групп. Самостоятельно команда Андрея Шевченко с задачей не справилась, в последнем туре уступив австрийцам. Та игра у жовто-блакитных категорически не заладилась: они не смогли ничего противопоставить хорошо организованному и физически крепкому сопернику.

Эти же характеристики идеально подходят и к сборной Швеции, но Шевченко со своим штабом сделал выводы. Славяне перешли на схему с тремя центральными защитниками, где одно место отвели мощному Кривцову: без этого преимущество скандинавов в габаритах вырисовывалось слишком солидное. Важно еще и то, что в состав вернулся Степаненко, который на этом турнире выходил лишь раз — в победной встрече с македонцами.

Шведы поначалу больше владели мячом, а свежести их атаке добавил Кулушевски. Из-за болезни футболист «Ювентуса» пропустил практически весь групповой этап, вышел только по ходу матча с поляками, сделав две голевые передачи. Украинцы, похоже, к такой игре оказались готовы, и она их устраивала. Во всяком случае, жовто-блакитные регулярно доводили мяч до чужих ворот и открыли счет. Ярмоленко вырезал классную дугу, Зинченко вложил душу в удар. Но не всю — часть оставил на празднование: игрок «Сити» кричал «Тихо!» и прикладывал палец к губам. Очевидно, передавал привет многочисленным критикам, которые регулярно припоминают ему ошибки и в финале последней Лиги чемпионов, и на этом Евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Швеция впервые на ЧЕ-2020 оказалась в роли догоняющей. Впрочем, переживать особо не стоило: для Украины это третий подряд Евро, и еще ни разу команда не сыграла на ноль. Не получилось и в этот раз. Незадолго до перерыва скандинавы добились своего: их лучший бомбардир Форсберг рикошетом от защитника отправил мяч в сетку.

Читайте также
Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание

Второй тайм смотрелся куда веселее. Структура игры не поменялась, но моментов стало куда больше. В самом начале команды обменялись попаданием в штанги. Не повезло Степаненко и Форсбергу, хотя исполняли оба классно. Шведу чуть позже, видимо, снова вернулось за тот рикошет при голе — еще один его могучий удар приняла на себя перекладина.

Швеция продолжала атаковать позиционно, периодически забрасывая мяч на Исака или же доверяясь мастерству Форсберга и Кулушевски. Украинцы ждали своего шанса и при первой же возможности вылетали в контратаку. Но минут за 15 до конца команды перешли в экономный режим и стали гораздо осторожнее. Соперники не отказались бы поймать друг друга на ошибке, но объективно все уже ждали овертайма. Ничья — абсолютно закономерный результат матча оппонентов, которые досконально изучили друг друга.

В начале овертайма шведы сделали тройную замену, причем на поле вышли исключительно атакующие игроки. Это выглядело как стремление решить все без серии пенальти.

Но буквально тут же случился другой существенный, но не запланированный эпизод: Даниэльсон, пытаясь играть в мяч, открытыми шипами влетел в колено Беседину и получил красную карточку. Оба участника стыка отправились в раздевалку, только вот шведы остались в меньшинстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Надо забить!» — сказал своим Шевченко перед вторым дополнительным таймом. И украинцы забили, когда серия пенальти казалась неминуемой. Шло уже компенсированное к овертайму время, когда Зинченко подал в штрафную, где Довбик головой отправил мяч в сетку. Для вышедшего на замену форварда это вообще первый мяч за свою сборную.

В 2006 году сборная Украины с Шевченко в составе пробилась в восьмерку сильнейших на чемпионате мира, а спустя 15 лет с Шевой на тренерской скамейке добилась нового исторического достижения, забравшись в топ-8 на чемпионате Европы. В четвертьфинале 3 июля жовто-блакитные встретятся в Риме с англичанами.

Швеция
1:2ДВ
Основное время: 1:1 (1:1)
Украина
 Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Бывший спортивный директор «Локомотива» назвал причины вылета сборной России с Евро-2020
Главные темы
Шевченко — снова в четвертьфинале
С такой скучной игрой сборная Англии обязана брать Евро
На один мяч больше. Вспоминаем самые результативные матчи Евро
«...а побеждают всегда немцы». История легендарной фразы
Торган Азар: Эден сделает все, чтобы сыграть со сборной Италии. Ему немного лучше
Сборная Англии выбила Германию с чемпионата Европы
Швеция — Украина: стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2020
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Двойник Клоппа выпил пиво и зажег с английскими болельщиками перед матчем Евро с Германией
У сборной Украины уже была историческая победа над шведами. Могут повторить?
Романцев — о сборной России: Нынешнее поколение в нашем футболе просто не самое сильное
Англия — Германия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро
Испания вызвала 22 футболиста для участия в Олимпиаде. 6 из них выступают на Евро-2020
Несколько сотен испанских болельщиков ожидаются на матче ¼ финала Евро в Петербурге
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Кадр дня
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко во время матча со шведами
В Мосгордуме предложили заставить игроков сборной России мыть подъезды
В ЕС призывают УЕФА взвесить проведение финала чемпионата Европы в Лондоне
Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание
Президент Украины записал видео в поддержку сборной страны перед 1/8 финала Евро
Сёмин: матч России и Украины — замечательная идея. Это обязательно нужно сделать
На Украине отреагировали на критику команды со стороны российского депутата
Депутат Лебедев раскритиковал сборную Украины перед матчем со Швецией
Евро-2020 стал самым результативным в истории чемпионатов Европы
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Нобель Арустамян: «Вероятность отставки Черчесова реальна. В РФС полемика»
Карасев рассказал, сколько зарабатывает за матчи в России и за границей
Тренер Швейцарии после плохого старта на Евро написал открытое письмо стране. Это стоит прочитать
Битва топ-сборных на «Уэмбли»: анонс матча Англия — Германия
«Пощёчина, катастрофа!» Чемпионов мира разносят на родине за вылет с Евро
Евро напомнил, за что мы так любим футбол
«Закрыли критикам рты». Джака о победе сборной Швейцарии в матче с Францией на Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после нереализованного пенальти и вылета Франции с Евро-2020
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
25Италия в овертайме вырвала победу у Австрии
19Дания обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
17Стильные девушки, модная попа с мячом и огненный Левандовски. Как Швеция обыграла Польшу
Падение Франции. Швейцария отправила чемпионов мира домой
Швейцария встретится с Испанией на стадии ¼ финала Евро. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге
Швейцария вышла в ¼ финала Евро или ЧМ впервые за 67 лет
Швейцария по пенальти обыграла Францию в 1/8 финала Евро-2020
Погба забил на 4-м ЧЕ/ЧМ подряд. Это рекорд Франции
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Хорваты и швейцарцы сотворили историю чемпионата Европы
Гари Линекер: Возможно, лучший день футбола, что я видел
Бускетс: Симону не повезло с автоголом, но психологически он очень устойчив
Чилвелл и Маунт отбыли карантин и смогут сыграть против Германии на Евро-2020
Отчет Черчесова по выступлению сборной России на чемпионате Европы перенесен на 30 июня
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь