Герой Украины Довбик — протеже Шевченко. Недавно чах в Дании, но попал под опеку Андрея и выстрелил

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
10:14 (мск), источник: Sports.Ru

Герой Украины Довбик — протеже Шевченко. Недавно чах в Дании, но попал под опеку Андрея и выстрелил

Шевченко в него поверил, и он вывел в четвертьфинал Евро первым же голом за сборную.

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Источник: Reuters

Гол, благодаря которому Украина вырвалась в четвертьфинал Евро, забил малоизвестный в России и в Европе форвард Артем Довбик.

Андрею Шевченко пришлось колдовать с атакой, потому что в его планы своими шипами въехал шведский защитник Даниэльссон: грубейший фол вывел из игры Артема Беседина, конкретно вместо него выпустили Виктора Цыганкова, но в перерыве между экстра-таймами добавили еще одно секретное оружие — Довбик выскочил вместо Ярмоленко.

На 121-й минуте именно Довбик вылетел из-за спин защитников, замкнул подачу Зинченко с фланга и стал героем Украины.

Источник: Reuters
Источник: Reuters

Выход против шведов — всего третий для Довбика в составе сборной Украины, но каждый раз он появлялся на замену весьма эффективно:

  • С Казахстаном в феврале 2021-го вышел при 1:1 и чуть не заработал пенальти — было очень похоже на фол защитника, но не назначили.
  • В майском товарняке против Бахрейна сыграл целый тайм и сделал голевую на Цыганкова — так Украина сравняла счет на 91-й.
  • И теперь такое появление в концовке со Швецией — пик карьеры парня. Это ведь его первый гол за сборную.

Довбик заглох в Дании и выиграл от переноса Евро. Шевченко взял его под опеку — даже учил подтягиваться

У Довбика, между прочим, есть европейские титулы: он чемпион и обладатель Кубка в Дании — благодаря тому, что в 2018-м Артем перешел в «Мидтьюлланд». Там искали замену ушедшему в «Кристал Пэлас» Александру Сорлоту: не пошло — бороться за основу помешала травма. Хотя важный гол «Копенгагену» все-таки был.

Потом аренда в скромный «Сандерйюск» — там не получилось совсем. Летом 2020-го Довбик вернулся в чемпионат Украины — сезон за «Днепр-1» не космос, всего шесть голов за 24 матча. Но форвард все равно из тех, кто выиграл от переноса Евро.

Источник: Sports.ru

Андрей Шевченко взял форварда на Евро-2020. Он единственный из чемпионата Украины, но не из «Динамо» или «Шахтера».

«У Довбика есть определенные характеристики и качества, которые мне интересны», — так загадочно комментировал решение тренер сборной.

Обладатель «Золотого мяча» лично занимался с Довбиком, чтобы улучшить его игру (например, учил подтягиваться — натурально, прямо на тренировке показал пример сам). После Бахрейна от Шевченко прозвучало, что нападающий пока не готов к игре за сборную, потому что не реализовывал моменты.

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Автор Tribuna.com Илья Новиков объяснил, что заинтересовало в Артеме :

«В сборной в последние годы играли форварды, которые по типажу больше подходят для позиционного футбола. И Яремчук, и Мораес, возможно, даже лучше проявляют себя в подыгрыше, чем непосредственно в завершении. У Довбика совсем другой набор качеств по сравнению с этими игроками.

Вызов Довбика логичен, учитывая эволюцию сборной Украины. Команда Шевченко уже не стремится непременно контролировать мяч, играя против топ-команд. В таких матчах у Артема будут появляться возможности для рывков на пространстве.

Кроме этого, иногда сборная встречается с соперником, который высоко прессингует, как Швейцария. И в этом сценарии у Украины появляются возможности для вертикальных передач на нападающего.

Вероятно, Довбик будет конкурировать с Бесединым (в перспективе, возможно, и с Супрягой) за место нападающего для более вертикальной игры. Беседин лучше Довбика ведет единоборства и цепляется за мяч, а форвард “Днепра-1” лучше открывается за спину».

Довбик вовремя открылся за спинами защитников и отлично подстроился под летящий мяч — все так, как и планировали.

Артем сделал все, о чем просил Шевченко. Считает, что теперь украинцев будет знать весь мир

Сам Артем пока не очень-то понимает, что сделал.

Источник: Reuters

«Честно, пока не осознал, что я герой. Все ходят, только об этом и говорят. Сейчас только начинаю приходить в себя, — сказал он в эфире украинского “Футбола 1”. — Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался».

Довбик уточнил: Шевченко поставил ему задачу всегда быть в штрафной и ждать момента — опять же все по плану.

— Сможешь сегодня уснуть?

— Наверное, нет. Сейчас еще и на допинг пойду. Ночь, наверное, будет длинная.

— Каково это вообще — осознавать, что Украина в ¼ финала и ты причастен к этому?

— Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжелое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать.

Впереди Англия — идеальный шанс остаться в памяти всего мира надолго.

Швеция
1:2ДВ
Основное время: 1:1 (1:1)
Украина
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