Герой Украины Довбик — протеже Шевченко. Недавно чах в Дании, но попал под опеку Андрея и выстрелил

Гол, благодаря которому Украина вырвалась в четвертьфинал Евро, забил малоизвестный в России и в Европе форвард Артем Довбик.

Андрею Шевченко пришлось колдовать с атакой, потому что в его планы своими шипами въехал шведский защитник Даниэльссон: грубейший фол вывел из игры Артема Беседина, конкретно вместо него выпустили Виктора Цыганкова, но в перерыве между экстра-таймами добавили еще одно секретное оружие — Довбик выскочил вместо Ярмоленко.

На 121-й минуте именно Довбик вылетел из-за спин защитников, замкнул подачу Зинченко с фланга и стал героем Украины.

Выход против шведов — всего третий для Довбика в составе сборной Украины, но каждый раз он появлялся на замену весьма эффективно:

С Казахстаном в феврале 2021-го вышел при 1:1 и чуть не заработал пенальти — было очень похоже на фол защитника, но не назначили.

В майском товарняке против Бахрейна сыграл целый тайм и сделал голевую на Цыганкова — так Украина сравняла счет на 91-й.

И теперь такое появление в концовке со Швецией — пик карьеры парня. Это ведь его первый гол за сборную.

Довбик заглох в Дании и выиграл от переноса Евро. Шевченко взял его под опеку — даже учил подтягиваться

У Довбика, между прочим, есть европейские титулы: он чемпион и обладатель Кубка в Дании — благодаря тому, что в 2018-м Артем перешел в «Мидтьюлланд». Там искали замену ушедшему в «Кристал Пэлас» Александру Сорлоту: не пошло — бороться за основу помешала травма. Хотя важный гол «Копенгагену» все-таки был.

Потом аренда в скромный «Сандерйюск» — там не получилось совсем. Летом 2020-го Довбик вернулся в чемпионат Украины — сезон за «Днепр-1» не космос, всего шесть голов за 24 матча. Но форвард все равно из тех, кто выиграл от переноса Евро.

Андрей Шевченко взял форварда на Евро-2020. Он единственный из чемпионата Украины, но не из «Динамо» или «Шахтера».

«У Довбика есть определенные характеристики и качества, которые мне интересны», — так загадочно комментировал решение тренер сборной.

Обладатель «Золотого мяча» лично занимался с Довбиком, чтобы улучшить его игру (например, учил подтягиваться — натурально, прямо на тренировке показал пример сам). После Бахрейна от Шевченко прозвучало, что нападающий пока не готов к игре за сборную, потому что не реализовывал моменты.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--36b4768a361cb75f4956" data-vnd="36b4768a361cb75f4956" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=36b4768a361cb75f4956" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Автор Tribuna.com Илья Новиков объяснил, что заинтересовало в Артеме :

«В сборной в последние годы играли форварды, которые по типажу больше подходят для позиционного футбола. И Яремчук, и Мораес, возможно, даже лучше проявляют себя в подыгрыше, чем непосредственно в завершении. У Довбика совсем другой набор качеств по сравнению с этими игроками.



Вызов Довбика логичен, учитывая эволюцию сборной Украины. Команда Шевченко уже не стремится непременно контролировать мяч, играя против топ-команд. В таких матчах у Артема будут появляться возможности для рывков на пространстве.



Кроме этого, иногда сборная встречается с соперником, который высоко прессингует, как Швейцария. И в этом сценарии у Украины появляются возможности для вертикальных передач на нападающего.



Вероятно, Довбик будет конкурировать с Бесединым (в перспективе, возможно, и с Супрягой) за место нападающего для более вертикальной игры. Беседин лучше Довбика ведет единоборства и цепляется за мяч, а форвард “Днепра-1” лучше открывается за спину».

Довбик вовремя открылся за спинами защитников и отлично подстроился под летящий мяч — все так, как и планировали.

Артем сделал все, о чем просил Шевченко. Считает, что теперь украинцев будет знать весь мир

Сам Артем пока не очень-то понимает, что сделал.

«Честно, пока не осознал, что я герой. Все ходят, только об этом и говорят. Сейчас только начинаю приходить в себя, — сказал он в эфире украинского “Футбола 1”. — Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался».

Довбик уточнил: Шевченко поставил ему задачу всегда быть в штрафной и ждать момента — опять же все по плану.

— Сможешь сегодня уснуть?

— Наверное, нет. Сейчас еще и на допинг пойду. Ночь, наверное, будет длинная.

— Каково это вообще — осознавать, что Украина в ¼ финала и ты причастен к этому?

— Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжелое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать.