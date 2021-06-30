Герой Украины Довбик — протеже Шевченко. Недавно чах в Дании, но попал под опеку Андрея и выстрелил
Шевченко в него поверил, и он вывел в четвертьфинал Евро первым же голом за сборную.
Шевченко в него поверил, и он вывел в четвертьфинал Евро первым же голом за сборную.
Гол, благодаря которому Украина вырвалась в четвертьфинал Евро, забил малоизвестный в России и в Европе форвард Артем Довбик.
Андрею Шевченко пришлось колдовать с атакой, потому что в его планы своими шипами въехал шведский защитник Даниэльссон: грубейший фол вывел из игры Артема Беседина, конкретно вместо него выпустили Виктора Цыганкова, но в перерыве между
На 121-й минуте именно Довбик вылетел
Выход против шведов — всего третий для Довбика в составе сборной Украины, но каждый раз он появлялся на замену весьма эффективно:
У Довбика, между прочим, есть европейские титулы: он чемпион и обладатель Кубка в Дании — благодаря тому, что в 2018-м Артем перешел в «Мидтьюлланд». Там искали замену ушедшему в «Кристал Пэлас» Александру Сорлоту: не пошло — бороться за основу помешала травма. Хотя важный гол «Копенгагену»
Потом аренда в скромный «Сандерйюск» — там не получилось совсем. Летом 2020-го Довбик вернулся в чемпионат Украины — сезон за «Днепр-1» не космос, всего шесть голов за 24 матча. Но форвард все равно из тех, кто выиграл от переноса Евро.
Андрей Шевченко взял форварда на Евро-2020. Он единственный из чемпионата Украины, но не из «Динамо» или «Шахтера».
«У Довбика есть определенные характеристики и качества, которые мне интересны», — так загадочно комментировал решение тренер сборной.
Обладатель «Золотого мяча» лично занимался с Довбиком, чтобы улучшить его игру (например, учил подтягиваться — натурально, прямо на тренировке показал пример сам). После Бахрейна от Шевченко прозвучало, что нападающий пока не готов к игре за сборную, потому что не реализовывал моменты.
Автор Tribuna.com Илья Новиков объяснил, что заинтересовало в Артеме :
«В сборной в последние годы играли форварды, которые по типажу больше подходят для позиционного футбола. И Яремчук, и Мораес, возможно, даже лучше проявляют себя в подыгрыше, чем непосредственно в завершении. У Довбика совсем другой набор качеств по сравнению с этими игроками.
Вызов Довбика логичен, учитывая эволюцию сборной Украины. Команда Шевченко уже не стремится непременно контролировать мяч, играя против
Кроме этого, иногда сборная встречается с соперником, который высоко прессингует, как Швейцария. И в этом сценарии у Украины появляются возможности для вертикальных передач на нападающего.
Вероятно, Довбик будет конкурировать с Бесединым (в перспективе, возможно, и с Супрягой) за место нападающего для более вертикальной игры. Беседин лучше Довбика ведет единоборства и цепляется за мяч, а форвард “Днепра-1” лучше открывается за спину».
Довбик вовремя открылся за спинами защитников и отлично подстроился под летящий мяч — все так, как и планировали.
Сам Артем пока не
«Честно, пока не осознал, что я герой. Все ходят, только об этом и говорят. Сейчас только начинаю приходить в себя, — сказал он в эфире украинского “Футбола 1”. — Наверное, это судьба
Довбик уточнил: Шевченко поставил ему задачу всегда быть в штрафной и ждать момента — опять же все по плану.
— Сможешь сегодня уснуть?
— Наверное, нет. Сейчас еще и на допинг пойду. Ночь, наверное, будет длинная.
— Каково это вообще — осознавать, что Украина в ¼ финала и ты причастен к этому?
— Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжелое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать.
Впереди Англия — идеальный шанс остаться в памяти всего мира надолго.