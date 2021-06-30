Почему сборной России нужен тренер-иностранец. У нас нет специалистов европейского уровня

Автор: Владислав Зимагулов

При Хиддинке, Адвокате и даже Капелло играли лучше

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Самый банальный аргумент в пользу иностранца — сказочный для нас чемпионат Европы-2008, который нам подарила сборная под руководством Гуса Хиддинка. Не будем повторяться.

Даже в неудачном отборе на ЧМ-2010 дела обстояли не так плохо: Россия заняла в группе второе место вслед за Германией, обойдя Финляндию и Уэльс. Стыковой матч в Мариборе стал настоящей катастрофой, но в целом на дистанции таких провалов при голландце больше не случалось. Например, с Германией мы оба раза бились в кровь, уступив в один мяч в каждой встрече.

При Фабио Капелло Россия вообще с первого места вышла на ЧМ-2014, опередив Португалию с Роналду, Нани, Пепе и Бруну Алвешом. Это пока единственный чемпионат мира с 2002 года, куда мы отобрались — не учитываем 2018-й, где выступали как хозяева. Да, потом последовал провал в Бразилии, где второе место в своем квартете наши отдали Алжиру. Но россияне хотя бы приняли участие в соревнованиях, куда, к примеру, не попали Украина, Дания, Чехия и Швеция.

Период Дика Адвоката запомнился оглушительной пощечиной от Греции в решающей, третьей игре группового этапа Евро-2012, где хватило бы ничьей с любым счетом. Россия набрала 4 очка после разгрома Чехии (4:1) и расхода с Польшей (1:1), но удачный старт перечеркнуло крайне досадное поражение. Хотя перед началом Евро наши раскатали 3:0 Италию в товарищеской встрече, а до греков серия беспроигрышная серия достигла 16 матчей.

То есть случались разовые фэйлы в третьих турах уже в самой финальной стадии, приводившие к вылету, как и на Евро-2020. Но сейчас на какой-то качественно другой уровень мы, на мой взгляд, выйти не сможем, а тренеры-европейцы такой потенциал сохраняли. При этом понятно, что Хиддик идеальное попадание, а выбор Капелло и Адвоката — не самые очевидные решения. Но и они сумели дать определенный результат.

Кадровый дефицит

Если сейчас подойти к выбору иностранного специалиста грамотно, изучив его стиль и ментальность, подобрать такого, чьи команды прогрессируют как по качеству футбола, так и по результатам, то вполне реально улучшить положение дел в сборной России.

К сожалению, в нашей стране, по моему мнению, таких тренеров просто нет. И уже давно. Выбор в пользу Леонида Слуцкого в 2015-м казался правильным — сильный и опытный, он должен был получить шанс, но добиться чего-то существенного не удалось. Россиян лучше Леонида Викторовича за пять лет не появилось, а сам Слуцкий второй раз в одну реку не войдет. Кстати, после фиаско на Евро-2016 тренер сам подал в отставку, взяв на себя всю вину.

Что касается других кандидатов, то Валерий Карпин, Сергей Семак, Курбан Бердыев — все они, как мне кажется, не способны кардинально улучшить ситуацию. Да, Карпин — самый интересный вариант из всех россиян, но в целом непонятно, за счет чего он справится с работой на таком уровне, предпосылок не так много. Да и сам Валерий Георгиевич уже заявлял, что пока не хочет тренировать национальную команду.

Семак даже с ресурсами «Зенита» не убеждает в том, что на европейском уровне сможет показывать со сборной результаты лучше нынешних. А Бердыев уже два года находится без практики, его последний год не рассматривают даже клубы РПЛ. Так что вариант с Курбаном Бекиевичем потерял актуальность уже довольно давно. Поэтому можно смело признать, что у нас просто нет очевидных кандидатов для национальной команды.

Рынок европейцев широк: от Вальверде и Конте до Виллаша-Боаша

Сильный иностранец — проверенный ход. Примеры Доменико Тедеско, Марко Николича и Сандро Шварца в прошедшем сезоне показывают, что именно европейцы на сегодня самые конкурентоспособные специалисты в РПЛ.

Не надо стесняться признавать, что в нашем футболе есть проблемы с качественными тренерами. Вряд ли Бельгия была бы сейчас на таком уровне, если бы не признала такую же проблему и не пригласила бы испанца Роберто Мартинеса из «Эвертона».

Надо признать, что даже лучшие россияне не всегда справляются с работой в сборной и неконкурентоспособны на больших международных турнирах. Да, нужно решать проблему кадров и обучения, потому что налицо очевидный кризис и куча вопросов к системе подготовки.

На данный момент новых мыслей и идей наши тренеры дать национальной команде, к сожалению, не могут. Иначе их звали бы в Европу, пусть хотя бы не в топ-клубы, а представители РПЛ в еврокубках не проваливались бы так синхронно и системно.

При этом рынок свободных тренеров сейчас широк: Вальверде, Руди Гарсия, Марко Силва, Люсьен Фавр, Антонио Конте, Клаудио Раньери. Есть даже знакомые с нашей премьер-лигой Хави Грасия, Андре Виллаш-Боаш, не говоря уже о Тедеско. Если руководство РФС захочет задаться такой целью, то найти сильного легионера для сборной в Европе не должно стать неразрешимым вопросом.