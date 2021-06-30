Почему сборной России нужен тренер-иностранец. У нас нет специалистов европейского уровня

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
12:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему сборной России нужен тренер-иностранец. У нас нет специалистов европейского уровня

Станислав Черчесов сохранит свой пост после провала национальной команды на Евро-2020. Правильно ли это?

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Источник: РИА "Новости"

Автор: Владислав Зимагулов

При Хиддинке, Адвокате и даже Капелло играли лучше

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Самый банальный аргумент в пользу иностранца — сказочный для нас чемпионат Европы-2008, который нам подарила сборная под руководством Гуса Хиддинка. Не будем повторяться.

Даже в неудачном отборе на ЧМ-2010 дела обстояли не так плохо: Россия заняла в группе второе место вслед за Германией, обойдя Финляндию и Уэльс. Стыковой матч в Мариборе стал настоящей катастрофой, но в целом на дистанции таких провалов при голландце больше не случалось. Например, с Германией мы оба раза бились в кровь, уступив в один мяч в каждой встрече.

При Фабио Капелло Россия вообще с первого места вышла на ЧМ-2014, опередив Португалию с Роналду, Нани, Пепе и Бруну Алвешом. Это пока единственный чемпионат мира с 2002 года, куда мы отобрались — не учитываем 2018-й, где выступали как хозяева. Да, потом последовал провал в Бразилии, где второе место в своем квартете наши отдали Алжиру. Но россияне хотя бы приняли участие в соревнованиях, куда, к примеру, не попали Украина, Дания, Чехия и Швеция.

Период Дика Адвоката запомнился оглушительной пощечиной от Греции в решающей, третьей игре группового этапа Евро-2012, где хватило бы ничьей с любым счетом. Россия набрала 4 очка после разгрома Чехии (4:1) и расхода с Польшей (1:1), но удачный старт перечеркнуло крайне досадное поражение. Хотя перед началом Евро наши раскатали 3:0 Италию в товарищеской встрече, а до греков серия беспроигрышная серия достигла 16 матчей.

То есть случались разовые фэйлы в третьих турах уже в самой финальной стадии, приводившие к вылету, как и на Евро-2020. Но сейчас на какой-то качественно другой уровень мы, на мой взгляд, выйти не сможем, а тренеры-европейцы такой потенциал сохраняли. При этом понятно, что Хиддик идеальное попадание, а выбор Капелло и Адвоката — не самые очевидные решения. Но и они сумели дать определенный результат.

Кадровый дефицит

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Если сейчас подойти к выбору иностранного специалиста грамотно, изучив его стиль и ментальность, подобрать такого, чьи команды прогрессируют как по качеству футбола, так и по результатам, то вполне реально улучшить положение дел в сборной России.

К сожалению, в нашей стране, по моему мнению, таких тренеров просто нет. И уже давно. Выбор в пользу Леонида Слуцкого в 2015-м казался правильным — сильный и опытный, он должен был получить шанс, но добиться чего-то существенного не удалось. Россиян лучше Леонида Викторовича за пять лет не появилось, а сам Слуцкий второй раз в одну реку не войдет. Кстати, после фиаско на Евро-2016 тренер сам подал в отставку, взяв на себя всю вину.

Что касается других кандидатов, то Валерий Карпин, Сергей Семак, Курбан Бердыев — все они, как мне кажется, не способны кардинально улучшить ситуацию. Да, Карпин — самый интересный вариант из всех россиян, но в целом непонятно, за счет чего он справится с работой на таком уровне, предпосылок не так много. Да и сам Валерий Георгиевич уже заявлял, что пока не хочет тренировать национальную команду.

Семак даже с ресурсами «Зенита» не убеждает в том, что на европейском уровне сможет показывать со сборной результаты лучше нынешних. А Бердыев уже два года находится без практики, его последний год не рассматривают даже клубы РПЛ. Так что вариант с Курбаном Бекиевичем потерял актуальность уже довольно давно. Поэтому можно смело признать, что у нас просто нет очевидных кандидатов для национальной команды.

Рынок европейцев широк: от Вальверде и Конте до Виллаша-Боаша

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Сильный иностранец — проверенный ход. Примеры Доменико Тедеско, Марко Николича и Сандро Шварца в прошедшем сезоне показывают, что именно европейцы на сегодня самые конкурентоспособные специалисты в РПЛ.

Не надо стесняться признавать, что в нашем футболе есть проблемы с качественными тренерами. Вряд ли Бельгия была бы сейчас на таком уровне, если бы не признала такую же проблему и не пригласила бы испанца Роберто Мартинеса из «Эвертона».

Надо признать, что даже лучшие россияне не всегда справляются с работой в сборной и неконкурентоспособны на больших международных турнирах. Да, нужно решать проблему кадров и обучения, потому что налицо очевидный кризис и куча вопросов к системе подготовки.

На данный момент новых мыслей и идей наши тренеры дать национальной команде, к сожалению, не могут. Иначе их звали бы в Европу, пусть хотя бы не в топ-клубы, а представители РПЛ в еврокубках не проваливались бы так синхронно и системно.

При этом рынок свободных тренеров сейчас широк: Вальверде, Руди Гарсия, Марко Силва, Люсьен Фавр, Антонио Конте, Клаудио Раньери. Есть даже знакомые с нашей премьер-лигой Хави Грасия, Андре Виллаш-Боаш, не говоря уже о Тедеско. Если руководство РФС захочет задаться такой целью, то найти сильного легионера для сборной в Европе не должно стать неразрешимым вопросом.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Россия
1:4
Первый тайм: 0:1
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1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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