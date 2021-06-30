Гари Линекер: Пришло время отправить фразу «Немцы всегда выигрывают» на покой. Пусть земля будет пухом
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался после победы национальной команды над Германией (2:0) в 1/8 финала Евро-2020.
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался после победы национальной команды над Германией (2:0) в 1/8 финала Евро-2020.
«Я думаю, пришло время отправить фразу “Немцы всегда выигрывают” на покой. Пусть земля будет пухом», — написал Линекер.
После вылета сборной Англии с ЧМ-1990 от ФРГ Линекер произнес такие слова: «Футбол — простая игра; 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце Германия выигрывает». Затем он несколько раз переделывал эту фразу.